Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)

Спортистът, който носи първия олимпийски медал по джудо. В днешния епизод от поредицата ни “45 години шампиони“, посветена на олимпийските игри през 1980 г., ще си спомним за големия Димитър Запрянов.

Неговият близък приятел и съотборник в националния отбор по джудо Христо Маев разказва за отмъкнатия златен медал, необичайния му житейски път и за това как Димитър е побеждавал противниците си насън.

„Митко Запрянов е едно момче от Стара Загора, което започва да тренира джудо като доста малък. Имаше голям талант и с течение на времето се утвърждава като добър спортист.“

„Малко хора са дали толкова много на джудото, колкото е дал той. Бай Митко беше страшно добър човек. Сърцат човек, който нямаше страх от нищо. Няма кой да попитате за Димитър Запрянов и той да ви каже нещо лошо. От него лъхаше страшна доброта, но може би голям човек лош няма“

„Никой не очакваше, че Димитър Запрянов и Илиян Недков ще вземат медали в Москва. Просто гръм от ясно небе. Отидоха, сбориха се момчетата и всичко се получи. И благодарение на таланта и сърцето, което те притежаваха, станаха втори и трети, като за Митко бих казал, че той си беше първи. Определено си беше първи“, допълни Маев.

Отмъкнатия медал

Димитър Запрянов печели първия олимпийски медал по джудо за България, и то в най-тежката категория над 95 килограма.

„Един спортист, цял живот се бори, за да отиде на Олимпиада. И вече когато отиде на Олимпиада, трябва да се пребори за медал. Митко Запрянов успя и се пребори. Даже той трябваше да стане първи, но според мен съдийството или правилата бяха против него“, сподели Маев.

„Има видео в интернет, всички могат да го видят и всички, които се занимават с джудо, ще видят че Анджело Паризи в началото на финалната среща пада на ипон.

По всички критерии сега, той взима ипон, което е чиста победа в джудото срещу Анжело Паризи, който е световен, и европейски шампион. Тогава нямаше реплей, нямаше видео повторение. И всъщност съдиите отсъждат по-ниска оценка и няколко секунди преди финала Паризи повали Митко на ипон".

„Беше си му отмъкнат за мен златния медал“, допълни Маев.

Шампион по самбо, само между другото

Още от дете първата любов на Димитър Запрянов е било джудото. Това е първият спорт, който сребърният медалист от 1980-а тренира, но впоследствие се оказва, че той има и други таланти.

„Той е шампион и по самбо, по принцип. Световен шампион по самбо, ако не се лъжа и европейски, но първата му голяма любов си е джудото. Той цял живот си е бил джудист, самбото беше така между другото. Беше по-добър от останалите и в това“, сподели Христо Маев.

На косъм от среброто

Димитър Запрянов е признат за джудист на XX век от Българската федерация по джудо. Освен сребърен медалист на Олимпиадата в Москва, Запрянов е двукратен сребърен медалист на европейски първенства(1981-а и 1983-а). Печели още два бронза на голямата международна сцена(европейското първенство през 1988-а и световното през 1985-а), но никога не успява да се изкачи на последната стълбичка:

„Такава му е била кармата. Съжаляваме, че не е ставал първи. Той много пъти е бил първи, но просто на големи първенства наистина при нас е страшно трудно да отидеш на голямо първенство и да вземеш медал".

Бие противниците насън

„Страшна психика имаше. Дори да загуби, той си гонеше нещата до края и пак си повеждаше от срещата. Имаше случай, в който го събуждаме, понеже той спи отзад на втория ред. Излиза, бие и пак си ляга да спи на пейките“, сподели близкият приятел на Запрянов

Запрянов плаши дори легендите

„Ясухиро Ямашита беше дал едно интервю. Ямашита е един от идолите в нашия спорт. Той е японец в тежка категория. Мисля, че веднъж е олимпийски шампион и много пъти световен шампион. Той беше казал, че единствения човек, срещу когото не иска да се изправя, е Димитър Запрянов, което показва силата на Бай Митьо“, сподели Христо Маев.

Снимка: judoinside.com

От Майстор на спорта до строителен работник

През 1989 г. Димитър Запрянов слага край на състезателната си кариера и се насочва към треньорството. Поема националния отбор по джудо, но след няколко години се оттегля по причини, неизвестни дори за Христо Маев:

„Митко Запрянов беше много добър треньор, но той не искаше да наранява никого. Той беше в националния отбор. Не знам защо, имаше някакви интриги и той се махна“

„След националния отбор Митко от заслужил майстор на спорта отиде и стана общ работник в строителството. Дълги години работи в строителството и всъщност, благодарение на това, че им дадоха на олимпийските медалисти пенсия, той се махна от строителството и спря да работи“, допълни Маев.

„Не може един сребърен медалист от олимпийски игри да отиде да работи в строителството. Няма работа, няма какво да прави. Той е спортист. Не можа да стане треньор. Той си беше треньор, но не можа да се разбере с колегите си“, сподели главният секретар на Българската федерация по джудо.

Най-изявеният български джудист си отиде през юли 2024 г. след тежка битка с рак. Неговото име ще остане завинаги в историята като първия български олимпийски медалист по джудо, а постиженията му никога няма да бъдат забравени.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK