Федерацията по щанги е на ръба на финансов колапс

Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) е на ръба на финансов колапс, след като сметките ѝ бяха запорирани заради неплатени задължения.

Това разкрива бившият президент Стефан Ботев в писмо до клубовете, като предупреди, че това може да попречи на участието на български щангисти в международни първенства, информира БГНЕС.

Ботев, който загуби изборите за президент през декември от Асен Златев, посочи, че федерацията не разполага с финансов ресурс за покриване на разходи, международни такси и подготовка за предстоящото европейско първенство през април в Батуми, Грузия.

Той обвини Златев, че досега не е осигурил обещаните средства, и предупреди, че при неизпълнение на задълженията съществува реална опасност България да не участва на шампионата.

В писмото се отбелязва и рискът Министерството на младежта и спорта да отнеме лиценза на БФВТ, както и че финансовата помощ от спонсора Делян Пеевски е била прекратена заради „публични атаки и обиди“.

Ситуацията е допълнително усложнена от юридически формалности – Ботев временно се оттегли по здравословни причини в края на януари и предаде функциите си на генералния секретар, но не е предоставил нотариално пълномощно, както изисква законът.

В резултат федерацията е практически парализирана, като основните финансови и организационни решения остават висящи, а щангистите са застрашени от липса на участие в големи състезания.

Писмото

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ И РЪКОВОДСТВА НА КЛУБОВЕТЕ

Обръщам се към Вас в изключително критичен момент за Българската федерация по вдигане на тежести.

Тук съм директен и без заобиколки – няма време за дипломатичен тон, защото федерацията се намира в критично състояние.

Още на извънредното изборно събрание предупредих, че смяната на ръководството без осигурен финансов ресурс ще доведе до тежки последици. Тогава ми беше отговорено от Г-н Асен Златев, че има готови планове – план А, план Б – и че финансирането е осигурено. Тук мога да кажа че това което говори а не прави е голямя подигравка с нашият спорт.

Днес фактите са други.

Сметките на федерацията са блокирани от днес от кредитори поради неплатени задължения. При блокирани сметки федерацията не може да извършва никаква дейност – не могат да се правят плащания, не могат да се покриват разходи, не могат да се обслужват международни ангажименти.

При това положение няма как да постъпят и средства от Министерството на младежта и спорта. Държавната субсидия не може да бъде преведена по запорирана сметка. Това е обективна финансова невъзможност.

Предстои Европейско първенство, което изисква сериозни и незабавни плащания – такси, участие, логистика, настаняване, транспорт. При настоящото състояние не виждам как тези плащания ще бъдат извършени, ако задълженията не бъдат погасени незабавно съществува също така реална опасност България да не участва в Европейското първенство през април тази година ако няма финансиране или и бъде отнет лиценца. Нека не пренебрегваме и този риск, както бяха пренебрегнати останалите предупреждения.

И тук отново поставям въпроса:

Г-н Асен Златев, Вие поехте публичен ангажимент, че разполагате с финансови решения. От изборите до днес няма постъпил нито един лев. Къде са обещаните средства? Къде е реалният план? Кой ще плати задълженията?

Освен това съм длъжен да напомня следното – съгласно българското законодателство, при трайна невъзможност за обслужване на задълженията, председателят е длъжен да подаде молба до съда за откриване на производство по несъстоятелност. Ако не го направя, нося лична наказателна отговорност и подлежа на съдебна отговорност.

Това не е политическо изявление. Това е законово задължение.

По време на моето управление федерацията беше стабилизирана благодарение на реална финансова подкрепа. Г-н Делян Пеевски който помогна изключително много на федерацията. Без тази помощ федерацията нямаше как да функционира.

Въпреки тази помощ, в медийното пространство бяха отправени остри нападки и обиди към спонсора. Част от хората от нашата гилдия участваха в публични атаки и внушения, които уронваха авторитета на човека, който реално финансираше дейността на федерацията. Тези действия разрушиха доверие, отблъснаха подкрепа и доведоха до днешната ситуация. Резултатът го виждаме всички – блокирани сметки и финансова парализа.

Бяхме приети в европейското управленско семейство – България има член в Изпълнителния борд на Европейската федерация в мое лице Стефан Ботев и също така съм член в Дисциплинарната комисия. С мое съдействие имаме представител и в Спортната комисия. Наши международни съдии участваха в престижни международни състезания и имат покани за Европейското първенство тази година да участват. Имахме реална възможност да бъдем домакини на Европейско първенство през тази година. След скандалите и вътрешните сътресения в страната разговорите за домакинството бяха прекратени.

Загубихме минимум 150 000 евро пряка очаквана печалба от домакинството на Европейското първенство.

Загубихме около 50 комплекта оборудване – щанги, дискове, подиуми и състезателна техника – на приблизителна стойност около 350 000 евро.

Това са стотици хиляди евро пропуснати приходи и активи, които щяха да останат за българските клубове и да служат години наред. Нека за тези пропуски носи отговорност опозицията в лицето на Г-н Асен Златев.

Загубихме доверие и позиции.

Днес федерацията е блокирана финансово.

Затова заявявам ясно: ако в най-кратък срок не бъдат осигурени средства и не бъдат покрити задълженията, отговорността ще бъде изцяло на тези, които поеха управленски ангажимент с обещания за готови решения.

Г-н Златев, подействайте незабавно. В противен случай водите федерацията към фалит.

Време е за реални действия, а не за обещания.

С уважение,

Стефан Ботев

Президент на БФВТ

Член на Борда на EWF