Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Ключов момент за щангите! До края на седмицата трябва да бъде входиран финансовият отчет за 2025 г. Това обаче няма как да се случи без присъствието на все още актуалния президент на федерацията Стефан Ботев.

В началото на седмицата двукратният бронзов олимпийски медалист изпрати имейл до всички клубове, в който обяви, че се оттегля от поста временно. Причините са здравословни, а в негово отсъствие управлението е в ръцете на Управителния съвет и главния секретар Марин Милашки.

Днес се проведе Управителен съвет, на който заседаваха петима души, един от които адвокат. Сесията продължи повече от 4 часа.

Злоупотреби?

"Два часа преди заседанието получих от счетоводството набор от документи, които са част от дейността на федерацията за 2025 г. Ние на този етап няма как да гласуваме този отчет", започна Милашки, който загатна за евентуални злоупотреби.

„Не е отчет, не е финализиран като отчет. Той е набор от отчетни документи и е изготвен на база на парите, които са харчени през 2025 г. по различните пера, по различните раздели. И има неща, които Стефан Ботев е правил, които вероятно са истински, но ние не сме запознати с тях.“

В ролята си на председател на управителния съвет Стефан Ботев няма избор освен да подпише отчета.

"На всяка страница не пише „Член на управителния съвет“ или „Генерален секретар“. Така че иска-не иска, трябва да го подпише той! Ние нямаме право“, разясни отново Милашки.

Без бюджет? – Без подготовка и заплати!

„В момента няма как да имаме бюджет. След като не сме входирали финансовия отчет. А това не е сторено, защото през 2025 г. всичките дейности, свързани с финансовите средства, са правени от председателя Стефан Ботев, като материално отговорно лице“

Тази година предстоят европейско първенство през април в Батуми (Грузия), както и световно в Нинбо (Китай) в края на октомври.

„Застрашава се всичко, защото ние, за да получим бюджет, трябва да сме приключили ангажиментите си към предходната година. Тоест не можем да имаме задължения и да ни дават още пари. В момента Стефан Ботев е болен. Ние очаквахме той да защити тези разходи, които в момента са направени. След като той не може да дойде, ние следва да направим анализ, ние, като членове на УС, и да вземем решение какво да правим."

Карлос Насар, но с чий флаг?

По темата за коя страна ще вдига олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар се изказа новоизбраният, но все още невписан президент на федерацията Асен Златев.

Именно олимпийският шампион в Москва’80 получи пълна подкрепа от Насар на Изборното събрание на 15 декември миналата година. Още тогава щангистът от Червен бряг заяви, че ако Асен Златев не стане президент, ще помисли за възможността да вдига за друга държава. А предложения не липсват.

„Карлос Насар сега се подготвя. В момента той изчаква да види как ще се развият нещата. Надявам се, че тези проблеми скоро ще се изчистят и няма да го загубим. Той е категоричен, че ако има промяна и ако се върви правилно, иска да остане в родината си.“, каза Асен Златев.

В какво се изразяват подозренията за разходите през 2025 г. и какво предстои пред федерацията и Карлос Насар – чуйте повече във видеото.

