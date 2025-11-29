bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Готови ли сте? MAX FIGHT 63 - пряко по bTV Action и на VOYO!

Гледайте бойната гала на живо по bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG от 19:30 ч.

Две битки за шампионски пояс, 12 мача от основната карта и 6 подгряващи срещи огромен заряд и класни дуели предстоят на галата MAX FIGHT 63, която ще се проведе тази вечер в зала "Левски София". Събитието ще бъде излъчено на живо от 19:30 ч. по bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG.

Мачовете

В топ мача на вечерта Мартин Копривленски (11-0) - брат на шампиона ни в кикбокса Стоян Копривленски, излиза срещу испанския Викинг Виктор Монфорт. 

Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата

Мартин Копривленски е устремен към първа титла във веригата MAX FIGHT. На професионалния ринг в кикбокса той е допуснал само две загуби, а в ъгъла му ще го подкрепя и брат му Стоян, който преди дни се завърна от Япония.

Снимка: MAXFIGHT

Той има качествата да спечели преди финалния гонг, убеден е треньорът му Марио Кирилов.

В друг сблъсък за пояс един срещу друг ще застанат Мартин Петков и Армандо Росарио в категория до 70 кг муай тай.

На живо в каналите на bTV Media Group

За пореден път каналите на bTV Media Group са мястото, където българските фенове могат да проследят най-интересните сблъсъци, големите имена и новите звезди на бойните спортове. MAX FIGHT 63 започва в събота от 19:30 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

