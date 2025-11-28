Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)

Само ден ни дели от една от най-очакваните бойни вечери у нас – MAX FIGHT 63, която зрителите ще могат да проследят в събота от 19:30 ч. пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Гала вечерта в спортна зала „Левски София“ обещава силни емоции, ключови двубои и сблъсъци с висок заряд. Копривленски срещу Монфорт – равни килограми, различни стилове Големият акцент в програмата е срещата между Мартин Копривленски, брат на звездата в К-1 Стоян Копривленски, и испанеца в категория до 77 кг.

Днешният официален кантар показа абсолютно равни килограми за двамата бойци, които ще изиграят пет рунда по три минути.

„Абсолютно готов съм за сблъсъка. Преминахме кантара, възстанових, зареждам и остава най-интересното – именно боят“, заяви Мартин Копривленски пред екипа на bTV. Той подчерта, че основната му сила идва от вярата в Бог и стабилната подготовка.

Относно опонента си българският боец отправи спортменско предизвикателство: „Надявам се да бъде добре подготвен, да се бие до края и да представим истинско зрелище на публиката.“ А какво могат да очакват зрителите? „Ще търся нокаута със сигурност. Всеки мач го търся. Зависи колко е подготвен противникът и как ще се развие двубоят, но със сигурност искам грандиозна вечер.“

От ъгъла ще има най-силната подкрепа - тази на брат си - Стоян. Световната звезда в кикбокса Стоян Копривленски наблюдава подготовката на брат си отблизо и коментира очакванията си преди битката за титла: „Спокоен е. Много е спокоен. Смятам, че това идва от добрата подготовка. Убеден съм, че ще се справи отлично.“

Стоян е категоричен, че успехът не трябва да променя начина на мислене на Мартин: „Ако се промени след първия пояс, значи той ще му е последният. А това не трябва да се случва. За нас това трябва да бъде началото към по-големи вериги и по-силни титли.“

Относно начина на победа той е ясен: „Няма значение как – важното е да победи. Да се представи добре и да види прогреса, за който работи месеци наред.“

В друг сблъсък за пояс утре един срещу друг ще застанат Мартин Петков и Армандо Росарио в категория до 70 кг муай тай.

За пореден път каналите на bTV Media Group са мястото, където българските фенове могат да проследят най-интересните сблъсъци, големите имена и новите звезди на бойните спортове. MAXFIGHT 63 започва в събота от 19:30 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK