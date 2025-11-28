Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Само ден ни дели от една от най-очакваните бойни вечери у нас – MAX FIGHT 63, която зрителите ще могат да проследят в събота от 19:30 ч. пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Гала вечерта в спортна зала „Левски София“ обещава силни емоции, ключови двубои и сблъсъци с висок заряд. Копривленски срещу Монфорт – равни килограми, различни стилове Големият акцент в програмата е срещата между Мартин Копривленски, брат на звездата в К-1 Стоян Копривленски, и испанеца в категория до 77 кг.

Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Днешният официален кантар показа абсолютно равни килограми за двамата бойци, които ще изиграят пет рунда по три минути.

„Абсолютно готов съм за сблъсъка. Преминахме кантара, възстанових, зареждам и остава най-интересното – именно боят“, заяви Мартин Копривленски пред екипа на bTV. Той подчерта, че основната му сила идва от вярата в Бог и стабилната подготовка.

Относно опонента си българският боец отправи спортменско предизвикателство: „Надявам се да бъде добре подготвен, да се бие до края и да представим истинско зрелище на публиката.“ А какво могат да очакват зрителите? „Ще търся нокаута със сигурност. Всеки мач го търся. Зависи колко е подготвен противникът и как ще се развие двубоят, но със сигурност искам грандиозна вечер.“

От ъгъла ще има най-силната подкрепа - тази на брат си - Стоян. Световната звезда в кикбокса Стоян Копривленски наблюдава подготовката на брат си отблизо и коментира очакванията си преди битката за титла: „Спокоен е. Много е спокоен. Смятам, че това идва от добрата подготовка. Убеден съм, че ще се справи отлично.“

Стоян е категоричен, че успехът не трябва да променя начина на мислене на Мартин: „Ако се промени след първия пояс, значи той ще му е последният. А това не трябва да се случва. За нас това трябва да бъде началото към по-големи вериги и по-силни титли.“

Брат за пример: Как Стоян помага на Мартин Копривленски преди MAX FIGHT 63?

Относно начина на победа той е ясен: „Няма значение как – важното е да победи. Да се представи добре и да види прогреса, за който работи месеци наред.“

В друг сблъсък за пояс утре един срещу друг ще застанат Мартин Петков и Армандо Росарио в категория до 70 кг муай тай.

За пореден път каналите на bTV Media Group са мястото, където българските фенове могат да проследят най-интересните сблъсъци, големите имена и новите звезди на бойните спортове. MAXFIGHT 63 започва в събота от 19:30 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Тагове:

пояс титла кикбокс btv action voyo.bg стоян копривленски мартин копривленски К1 Виктор Монфорт

