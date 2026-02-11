bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Готвят преврат в борбата (ВИДЕО)

Клубовете събират подписи за свикване на Общо събрание

Подписка за сваляне на ръководството на Станка Златева от власт и две години наказание за бореца на ЦСКА Иво Илиев. Пред Петър Бакърджиев разкритията направи председателя на федерацията - Станка Златева.

Снимка: bTV

"И това го знаем, спокойно... На републиканското събират подписи за извънредно общо събрание. Ще успеят ли? Зависи от тях. Колко ще бъдат мотивирани...?", разкри в ефира ни двукратната олимпийска вицешампионка.

Легендарната българска състезателка по борба Станка Златева бе избрана за президент на Българската федерация по борба през март 2025 г. Тя оглави централата, след като единодушно е избрана на Общо събрание във Варна, слагайки край на управлението на Христо Маринов.

Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Голямата разделителна линия между нея и клубовете обаче са натурализираните борци, които се състезават за България. Тя е в остър конфликт с ЦСКА. Борците на "червените" не са на централизирана подготовка, нямат договор с федерацията и не участват в международни състезания.

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци
