Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)

Втори медал за България на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия)! След среброто на Ерика Карабелева при до 53 кг, днес Християн Георгиев спечели бронз в кат. до 54 кг.

Българинът, който е поставен под №1 в основната схема, започна с категорична победа над представителя на Хърватия Маройе Девернай.

На четвъртфинал националът показа характер, след като спечели първия рунд, но във втория губеше 30 секунди преди края. Той обаче намери сили и след няколко отлични удара успя да обърне срещата с Антони Соколовски (Полша) и да се класира за полуфинала.

Там Християн се изправи срещу Гаетано Чиривето (Италия). След неуспешен първи рунд, през втория нашият представител бе на ниво, но, за съжаление, в последните секунди не успя да се поздрави с успех, и така спечели бронзовото отличие.

Всичко това се случи пред погледа на бившия президент на МОК Томас Бах, който е специален гост на европейското първенство.

Александра Георгиева в кат. до 49 кг. се класира на пето място, въпреки успешния си старт срещу азербайджанката Самарух Османова. В битката за медал срещу испанката Адриана Керезо нашето момиче игра отлично, но след доста спорни решения на съдиите ѝ бе отнета победата.

Третият български участник днес Стефан Стаменов в кат. до 74 кг започна с победа швед, срещу който нямаше никакви проблеми. Във втория кръг той се изправи срещу сърбина Стефан Таков, но въпреки добрата игра не успя да го преодолее.

Така това европейско първенство се превърна в най-успешното за България в историята на родното таекуондо, след спечелването на двете отличия.