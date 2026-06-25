Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Илиев само на 2 стотни от рекорда на 100 метра Най-добрият ни спринтьор завърши трети на турнир в Йерусалим

Нов силен резултат за най-добрия ни спринтьор Христо Илиев. Българинът финишира трети на 100 метра на турнир по лека атлетика в Йерусалим

Така Илиев изравни втория най-силен резултат във вечната ранглиста на България. За съжаление обаче постижението му няма да бъде официално признато, защото вятърът беше със скорост +2.2 м/сек - само с 0.2 м/сек над допустимото.

Националният рекорд в дисциплината принадлежи на Петър Петров - 10.13 секунди. Следват Валентин Атанасов и Христо Илиев с 10.15, Денис Димитров с 10.16 секунди и други.

Преди няколко дни Христо Илиев стана шампион на 100 м на Балканиадата в гръцкия град Волос.