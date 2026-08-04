Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джокович предлага революция: Забравете сетовете до 6 гейма! „Така няма да продължават повече от два часа, а това ще е по-добре за всички“ Снимка: Reuters

Новак Джокович отново разбуни тенис света, но този път не с рекорд или трофей, а с идея, която може да преобърне играта из основи. Почивката му след "Уимбълдън", вече е към края си и сръбската легенда вече гледа към следващото предизвикателство - Мастърс турнира в Синсинати, който ще бъде генерална репетиция преди US Open.

Междувременно негово видео в социалните мрежи предизвика бурни реакции. В разговор с инфлуенсъра Никос Кутракос Джокович предложи радикална промяна в правилата на тениса.

„Мисля, че тенисът се нуждае от нова система за отчитане на резултата. Сетовете не трябва да се играят до шест гейма. Според мен трябва да са до четири, а правилото за предимство при 40:40 може да отпадне. Мачовете да се печелят в три такива сета. Така няма да продължават повече от два часа, а това ще е по-добре за всички“, заяви носителят на 24 титли от Големия шлем.

Предложението му вече предизвика сериозни дискусии сред фенове и специалисти. За едни това е начин тенисът да стане по-динамичен и по-привлекателен за телевизионната аудитория, а за други подобна промяна би отнела част от магията и традициите на аристократичния спорт.