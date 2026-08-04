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Джокович предлага революция: Забравете сетовете до 6 гейма!

„Така няма да продължават повече от два часа, а това ще е по-добре за всички“

Джокович предлага революция: Забравете сетовете до 6 гейма!
 Снимка: Reuters

Новак Джокович отново разбуни тенис света, но този път не с рекорд или трофей, а с идея, която може да преобърне играта из основи. Почивката му след "Уимбълдън", вече е към края си и сръбската легенда вече гледа към следващото предизвикателство - Мастърс турнира в Синсинати, който ще бъде генерална репетиция преди US Open.

Междувременно негово видео в социалните мрежи предизвика бурни реакции. В разговор с инфлуенсъра Никос Кутракос Джокович предложи радикална промяна в правилата на тениса.

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„Мисля, че тенисът се нуждае от нова система за отчитане на резултата. Сетовете не трябва да се играят до шест гейма. Според мен трябва да са до четири, а правилото за предимство при 40:40 може да отпадне. Мачовете да се печелят в три такива сета. Така няма да продължават повече от два часа, а това ще е по-добре за всички“, заяви носителят на 24 титли от Големия шлем.

Предложението му вече предизвика сериозни дискусии сред фенове и специалисти. За едни това е начин тенисът да стане по-динамичен и по-привлекателен за телевизионната аудитория, а за други подобна промяна би отнела част от магията и традициите на аристократичния спорт.

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