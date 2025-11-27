Русия забрани на борците си да се състезават под чужд флаг

Федерацията по борба на Русия забрани „немотивираната“ смяна на гражданство на спортистите си без извънредни обстоятелства, съобщава агенция ТАСС, цитирана от БТА.

Това решение бе взето по време на заседание на Изпълнителния комитет на организацията и то бе оповестено от нейния президент Михаил Мамиашвили.

Край на натурализирането

"Изпълкомът обсъди редица фундаментални въпроси, свързани най-вече със стриктните правила против употребата на допинг и смяната на гражданство. Взехме някои радикални мерки, включително безпричинната промяна на гражданство", заяви Мамиашвили, цитиран от ТАСС, като добави, че немотивираната натурализация на руснаци, които да се състезават за други страни, ще бъде изключена като възможност занапред.

Снимка: Българска федерация по борба

"Държавата и регионалните власти инвестират много пари в изграждането на атлети и се стараят да предлагат адекватна конкурентна среда за израстването им. Спортистите трябва да разберат, че са част от велика страна и понякога са нужни саможертви от всеки един от нас не само на думи, а и с дела. В този ред на мисли, ние сме готови да вземем безпрецедентни мерки", добавя Мамиашвили.

Русия e категорично страната с най-много борци, които не се състезават за родината си. На последното световно първенство в Загреб през септември на почетната стълбичка се качиха шестима атлети, които не се борят за родината си. Това бяха Александър Комаров (Сърбия, злато на 87 кг класически стил), Чермен Валиев (Албания, сребро на 74 кг свободен стил), Таймураз Салказанов (Словакия, бронз на 74 кг св. стил), Кидир Сайпудинов (Бахрейн, бронз на 79 кг св. стил), Осман Нурмагомедов (Азербайджан, бронз на 92 кг св. стил) и Шамил Шарипов (Бахрейн, бронз на 125 кг св. стил).

Снимка: Lap.bg

Повечето от гореизброените борци всъщност отнеха медали на Русия, която заедно с Беларус продължава да участва с неутрален статут на международните турнири. В хърватската столица например Комаров елиминира сънародника си Милад Алирзаев на полуфинал, Валиев победи друг руснак Заурбек Сидаков на същия етап, Сайпудинов отстрани Ахмед Усманов на репешаж, а Шарипов спечели срещу Абдула Курбанов.

В българския национален отбор също имаше натурализирани борци от Русия като Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Ален Хубулов, Микяй Наим и Рамазан Рамазанов. Магомед Рамазанов, който стана олимпийски шампион за България в Париж 2024, пък претърпя операция дни по-рано и пропусна турнира в Загреб.

Най-фрапантен обаче е примерът с Бахрейн, чийто национален отбор е съставен изцяло от натурализирани руснаци - Ахмед Тажудинов, Алибег Алибегов, Кидир Сайпудинов, Магомед Шарипов, Магомедрасул Аслуев и Шамил Шарипов. Именно Бахрейн и столицата му Манама ще бъдат домакини на следващото световно първенство по борба през септември 2026-а.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK