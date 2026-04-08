Изведоха от реанимацията на "Пирогов" 15-годишния борец

Алекси Алексиев остава в стабилно състояние

15-годишният борец Алекси Алексиев, който бе спешно опериран в „Пирогов“ заради увредени шийни прешлени преди дни, вече не е в реанимация, научи bTV. Той пострада след инцидент на държавното първенство във Враца.

След спешна интервенция момчето вече в стабилно състояние. Тя е направена от екипа на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков.

Неподвижен в продължение на няколко минути

Както видяхте на кадрите, публикувани в btvsport.bg от шампионата под Околчица, се вижда как 15-годишният Алекси от Берое се приземява тежко по време на схватката си и остава неподвижен в продължение на няколко минути пред погледа на десетки очевидци.

Драма във Враца: 15-годишен борец е с увредени шийни прешлени (ВИДЕО и СНИМКА)

"Младо момче, в девети клас. Подготвен е. Той е в конкуренцията в категория до 92 килограма. Тренира от година и 7-8 месеца. За килограмите си е много гъвкав. Техничен е. За този кратък период от време, откакто тренира, даже в отбора, изпълнява най-добрe хватките.

Аз се занимавам от 28 години с този спорт, не съм виждал подобен инцидент", разказва пред bTV треньорът на пострадалия борец Николай Николов.

Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)
 
враца дете операция борба берое пирогов стабилно състояние Николай Габровски Петър Илков

