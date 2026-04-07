bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Драма във Враца: 15-годишен борец е със счупена шия (ВИДЕО)

След спешна операция в &quot;Пирогов&quot; момчето е в стабилно състояние

Български борец е в тежко състояние след инцидент на държавното първенство по борба във Враца.

15-годишният Алекси Алексиев бе спешно транспортиран до „Пирогов“ със счупена шия. След спешна интервенция момчето е в стабилно състояние. Тя е направена от екипа на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков.

На кадрите от шампионата под Околчица се вижда как 15-годишният Алекси Алексиев от „Берое“ се приземява тежко по време на схватката си и остава неподвижен в продължение на няколко минути пред погледа на десетки очевидци.

След като лекарят на място се намесва и оказва първа помощ, на 11-ата минута пристига линейка, която отвежда младия борец на носилка в болницата във Враца. С оглед на тежкото му състояние той е спешно транспортиран до „Пирогов“, където е извършена операция.

„Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. След тежката операция пациентът е настанен в неврореанимацията на „Пирогов“ в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично неврологично подобрение. Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно“, разясниха от най-голямата болница в България.

Все още не е ясно колко време ще е необходимо на 15-годишния борец, за да се възстанови от тежката контузия.

 
Тагове:

Най - важното

НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6,

НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6,

"Кристиано Роналдо ще плаче на световното"
Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)
Арсенал излиза да се отсрами в Шампионската лига

Арсенал излиза да се отсрами в Шампионската лига
Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Последни новини

НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6,

НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6,

"Кристиано Роналдо ще плаче на световното"
След Мартенската лудост: Гавалюгов търси ново предизвикателство в САЩ

След Мартенската лудост: Гавалюгов търси ново предизвикателство в САЩ
Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV