Не е първоаприлска шега! Шампионите се връщат в националния отбор по борба!

Очакват се компромиси и от двете страни

Огромен обрат в българската борба! След месеци скандали, борците на ЦСКА, сред които са и олимпийският шампион от Париж Семен Новиков и двукратният европейски шампион Кирил Милов, се завръщат в националния отбор!

Това научи bTV от свои източници. 

Очаква се борците да се присъединят към тима в класическия стил, който се готви за европейското първенство по борба в Албания от 20 до 26 април в базата в столичния квартал "Дианабад".

Кои се завръщат?

Към тренировките ще се включат четирима борци от ЦСКА - споменатите Милов (кат. до 87 кг) и Новиков (кат. до 97 кг), както и Стефан Григоров (кат. до 55 кг) и Светослав Николов (кат. до 82 кг).

Те ще се явят на сбора на 2 април. 

bTV разбра, че и двете страни - борци и федерация, са склонни на компромиси.

Скандалите

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева. 

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните и задължи подготовките да се водят централизирано - при треньора на националния тим, а не при личния. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, които от близо година не са участвали на международни турнири. 

Наскоро от федерацията протегнаха ръка и поканиха на среща Новиков, Милов и останалите борци. 

Семен Новиков в атака: Вие видяхте ли българин на стълбичката? (ВИДЕО и СНИМКИ)
 
