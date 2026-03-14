Янчовичина завърши 16-а и в слалома

Българската скиорка Стела Янчовичина се класира на 16-о място в женския слалом на Паралимпийските игри, който се състоя в Кортина д'Ампецо.

Единствената ни представителка завърши с време 2:08.42 минути от двата манша. Тя бе 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция напред след второто. Янчовичина завърши 16-а и в гигантския слалом преди два дни.

Шампионка в дисциплината стана рускинята Варвара Ворончинхина, която бе над всички с общо време 1:26.95 минута. Това е втори златен медал на Параолимпийските игри за нея, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Ворончинхина грабна сребро на спускането и бронз в гигантския слалом.

Втора завърши китайката Вънцзин Чжу, която остана на 1.49 секунда зад рускинята. Бронзовия медал взе канадката Микаела Гослин.

Пътят към Игрите

Янчовичина е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на 5-годишна възраст.

"От малка най-голямата ми подкрепа и опора е моят баща Стефан Янчовичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен", посочва тя.

Състезателната кариера на Стела започва, след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор – баща й Стефан.

Тя спечели световната титла в гигантския слалом и слалома през януари 2026 г. Този голям успех бе постигнат на първенството в Ясна, Словакия.

Участието на Янчовичина на Игрите е не само личен успех, но и признание за труда, характера и отдадеността ѝ към спорта.