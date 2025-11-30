Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)

Осем месеца след избора си, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева не спести истината в ефира на bTV: клубове бойкотират турнири, а националните състезатели понякога плащат цената. „Кой се опитва да ни саботира? Те саботират себе си. Като пропуснеш една година, става по-трудно“, каза в ефира на "Тази неделя" Златева.

Федерацията вече има разрешение за Дианабад да стане световен център на борбата, разкри в нашия ефир двукратната сребърна олимпийска медалистка. Златева е петкратна световна и шесткратна европейска шампионка.

Борчове

Бюджетът на централата е 3 200 000 лева. "Доста дългове и борчове изплатихме, както и глоби. Успяхме да се справим. Ошушкано всичко беше", разкри тя.

„Децата трябва да израстват, психиката е преди всичко. Борци винаги ще има, не бойкотират мен, а себе си. Дойдоха хвърлиха някакви договори във федерацията. Мислят си, че са за 2026 г. Но не са. Когато получат покана от националните треньори, тогава ще решим“, сподели още Златева.

"Трябва в женската борба да се съживят нещата"

"Имаме бусове, може да са втора ръка, но националите да са спокойни. По малко от 250-300 деца не е имало турнир. Това е правилният път.

Снимка: Lap.bg

Децата да израстват. Трябва да запазим българските деца. Трябва в женската борба да се съживят нещата. Кой ще се откаже, кой ще остане... Има време за Лос Анджелис. В свободния стил имаме едни-двама българи. Трудно е. В класическия стил ще видим - ще искат ли, няма да искат...нямам идея", откровена е Златева.

