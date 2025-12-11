bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Карлос Насар го направи отново!

Волейболистите без конкуренция за Отбор №1

Карлос Насар го направи отново! Суперталантът от Червен бряг е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

Волейболистите са №1

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)

Тази година наградите са в 10 категории, подкрепени от Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор. 
Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

Впечатляващо представяне

Алберт Попов (ски) – победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо.

Снимка: FIVB

Тервел Замфиров (сноуборд) – световен шампион в паралелния слалом, гигантския слалом и шампион при младежите.

Пробив в световния спорт

Симеон Николов (19 г., волейбол) – сребърен медал от световното първенство във Филипините.

Малена Замфирова (16 г., сноуборд) – медалистка от световното първенство до 23 г. и №1 млад спортист в Европа (ЕОК).

Достойно представяне

Алекс Николов (волейбол) – сребърен медалист, реализатор №1 на СП във Филипините.

Божидар Саръбоюков (лека атлетика) – 5-то място на световното първенство в Токио.

Милена Тодорова (биатлон) – силен сезон с топ класиране в генералното подреждане.

Трайно присъствие в световния спорт

Йоана Илиева (фехтовка) – №3 в света при жените, 5 подиума.

Стиляна Николова (художествена гимнастика) – европейска вицешампионка, 5 медала на СП.

Радослав Росенов (бокс) – 4-кратен европейски шампион до 23 години.

Специални награди паралимпикс/дефлимпикс

Ружди Ружди – шести път световен шампион.
Николай Христов – бронз в карате на олимпийските игри за глухи.

Мастърс

Петко Главинов (71 г., плуване) – три медала от световното мастърс първенство.
Михаил Петров (25 г., плуване) – световен шампион на 200 м бруст.

Специални награди на Фондация „Български спорт“

Волейбол – девойки U19 (световни шампионки).
Сестрите Стоеви – топ 5 на световно първенство по бадминтон.-

Индивидуални награди

Калина Бояджиева (кикбокс) – три световни титли.
Никола Цолов (автомобилизъм) – втори във Формула 3, дебют във Формула 2.
Иван Иванов (тенис) – шампион на "Уимбълдън" и US Open при юношите.
Християн Касабов (лека атлетика) – два европейски медала.
Станислав Митков (таекуондо) – сребро от световно U21.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Няма драма! Карлос Насар подписа и коригирания договор
 
Тагове:

волейбол национален отбор награди алберт попов вдигане на тежести световна титла спортен икар милена тодорова Карлос Насар алекс николов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)

Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)
Първият път на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Европа! (ВИДЕО)

Първият път на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Европа! (ВИДЕО)
Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)

Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)
Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)
След победата над Арсенал: Ново предизвикателство пред Астън Вила

След победата над Арсенал: Ново предизвикателство пред Астън Вила

Последни новини

Очаквайте НА ЖИВО от Дубай: Кантарът на Кубрат Пулев! (ВИДЕО)

Очаквайте НА ЖИВО от Дубай: Кантарът на Кубрат Пулев! (ВИДЕО)
Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)

Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)
Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)

Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)
След победата над Арсенал: Ново предизвикателство пред Астън Вила

След победата над Арсенал: Ново предизвикателство пред Астън Вила
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV