Карлос Насар го направи отново! Суперталантът от Червен бряг е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

Волейболистите са №1

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

Тази година наградите са в 10 категории, подкрепени от Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

Впечатляващо представяне

Алберт Попов (ски) – победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо.

Снимка: FIVB

Тервел Замфиров (сноуборд) – световен шампион в паралелния слалом, гигантския слалом и шампион при младежите.

Пробив в световния спорт

Симеон Николов (19 г., волейбол) – сребърен медал от световното първенство във Филипините.

Малена Замфирова (16 г., сноуборд) – медалистка от световното първенство до 23 г. и №1 млад спортист в Европа (ЕОК).

Достойно представяне

Алекс Николов (волейбол) – сребърен медалист, реализатор №1 на СП във Филипините.

Божидар Саръбоюков (лека атлетика) – 5-то място на световното първенство в Токио.

Милена Тодорова (биатлон) – силен сезон с топ класиране в генералното подреждане.

Трайно присъствие в световния спорт

Йоана Илиева (фехтовка) – №3 в света при жените, 5 подиума.

Стиляна Николова (художествена гимнастика) – европейска вицешампионка, 5 медала на СП.

Радослав Росенов (бокс) – 4-кратен европейски шампион до 23 години.

Специални награди паралимпикс/дефлимпикс

Ружди Ружди – шести път световен шампион.

Николай Христов – бронз в карате на олимпийските игри за глухи.



Мастърс

Петко Главинов (71 г., плуване) – три медала от световното мастърс първенство.

Михаил Петров (25 г., плуване) – световен шампион на 200 м бруст.

Специални награди на Фондация „Български спорт“

Волейбол – девойки U19 (световни шампионки).

Сестрите Стоеви – топ 5 на световно първенство по бадминтон.-

Индивидуални награди

Калина Бояджиева (кикбокс) – три световни титли.

Никола Цолов (автомобилизъм) – втори във Формула 3, дебют във Формула 2.

Иван Иванов (тенис) – шампион на "Уимбълдън" и US Open при юношите.

Християн Касабов (лека атлетика) – два европейски медала.

Станислав Митков (таекуондо) – сребро от световно U21.

