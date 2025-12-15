Карлос Насар избира нов президент на федерацията (СНИМКИ и ВИДЕО)

Поредните съдбовни избори във родната федерация по вдигане на тежести!

33 от 36 клуба се събраха днес, 15 декември, на извънредно Общо събрание, за да решат бъдещето на един от най-успешните спортове на България.

Сред тях е голямата звезда на щангите в момента - Карлос Насар. Олимпийският, световен и европейски шампион присъства лично на събранието.

Фаворити

Изборите ще сблъскат двама олимпийски медалисти.

До момента федерацията се управляваше от бронзовия медалист от Барселона 1992 и Атланта 1996 Стефан Ботев.

Снимка: bTV

Срещу него застава шампионът от Москва 1980 - Асен Златев. За него Насар лично заяви подкрепата си.

Очаква се изборите да приключат в ранния следобед.

Състоянието на федерацията

От федерацията с най-много успехи, централата по вдигане на тежести се превърна в една от тези с най-много скандали.

Преди година, на 8 ноември, Стефан Ботев застана начело с обещание да донесе финансова стабилност на федерацията, да намери спонсори и да плати дължимите суми - към държавата, към доставчици и към щангисти.

Той успя да осигури близо 40 000 лева месечно, които да покриват задължението от над 1 млн. лева. Самият Ботев наследи тези задължения от бившия президент на федерацията Антон Коджабашев, който дори бе започнал процедура по обявяване на фалит.

Ботев обаче влезе в тежък конфликт с Насар, като олимпийският шампион дълго време не подписа своя договор, тъй като не беше удовлетворен от финансовите условия. По този начин той не можеше да получи полагащите му се възнаграждения за европейската и световната си титли от 2025 г.

Асен Златев

Един от най-великите български щангисти е Асен Златев. Освен олимпийски шампион от Москва 1980, той е трикратен световен и петкратен европейски първенец.

Неведнъж Карлос Насар го е сочил за свой пример в спорта.

Златев заяви, че не се вижда на президентския пост за дълъг период, а само докато се стабилизира ситуацията.

Извънредното общо събрание се свика от недоволни клубове, които се подписаха под текста, че Ботев не се отчита пред Управителния съвет и взима еднолични решения.

Той бе освободен от поста с 20 гласа "За", 10 гласа "Против" и 2 "Въздържал се".

