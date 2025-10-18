bTV репортерите: Тежестта на мечтите (ВИДЕО)

6 октомври, 19:30, три дни преди световното първенство – в Норвегия екип на bTV проследи заключителните часове на подготовка на Карлос Насар. Суперталантът ни гони трета световна титла, но този път в нова категория и с поглед към втората олимпийска титла през 2028 г.

„В един опит, който се вижда за 10 секунди, стои много работа, стоят много лишения и много труд, за да видите тази атракция на големите тежести“, споделя Карлос, преди да се качи на подиума.

Екипът зад шампиона

Карлос разчита на петима специалисти, които следят всеки детайл от подготовката му. Олимпийският шампион Асен Златев му е помогнал да усвои нова техника:

Снимка: bTV

„Асен Златев е от любимите ми щангисти и той със сигурност има какво да каже, а и освен това е голяма личност като човек. Той ми беше треньор на тази подготовка. Обърна много внимание върху техниката – тялото ми да не се контузва повече, особено раменете“, казва Карлос.

Милко Георгиев, отговорен за физическата подготовка, въвежда иновативни упражнения: „С Карлос се срещнахме навреме. Бог е събирач. На всеки е дошло времето да сме заедно. Първо го "събух", за да видя как му работят мускулите на стъпалото. Вкарах "Лежанка на Милко", която заздравява пояса от всички страни. Трудно е, но Карлос с удоволствие показва на останалите колко са слаби чрез това упражнение.“

Снимка: bTV

Дори щабът на Северна Корея, станал отборен шампион с 5 световни титли, наблюдава методиката на работа.

„Не може да стане по-силен, не може да стане по-издръжлив – може да си почине, да презареди батерията и да бъде уверен“, обяснява Милко Георгиев.

48 часа до битката

В късния следобед на 7 октомври, два дни преди състезанието, Карлос провежда последната си тренировка с тежести. „Имало е период, в който за месец вдигаш толкова, колкото един обикновен човек вдига за целия си живот“, споделя той.

Снимка: bTV

След това идва време за масаж от Атанас Литков – болезнен, но необходим. „Тези микроразкъсвания след масажа помагат на мускула да е по-еластичен. За някой друг това би било непосилно, но Карлос вече е свикнал“, казва пред екипа ни Литков.

„В сряда ще има пълна почивка. В четвъртък сутринта – лека загрявка. След това излизаме на война!“, добавя Карлос, усмихнат, но фокусиран.

Денят на състезанието

9 октомври 2025 г., световно първенство във Фьорде, категория до 94 кг. Денят настъпва, а атмосферата е напрегната: „Да съм на естествения си хабитат – подиумът. Ще се видим с всички там!“, казва шампионът.

Снимка: bTV

След силно начало идва и разочарованието – два поредни неуспешни опита. Карлос изостава с 9 килограма от лидера. Но той не се предава: „Трябва да умееш да владееш емоциите си. Аз знам какво мога и съм готов да го направя и да покажа на всички какво мога.“

30 минути по-късно суперталантът прави три от три успешни опита в движението изтласкване и завършва със световен рекорд от 222 кг – неговият 13-и при мъжете.

„Това е една от най-ценните ми титли. Много хора очакваха да взема златния медал. Аз ги накарах да се съмняват, но все пак се преборих! И дадох на хората това, което заслужават!“, споделя той след финала.

Първият, който го поздравява, е Христо Стоичков: „И ти бъди здрав, поздрави!“. Карлос обещава: „Този медал ще пътува към София!“

Българската подкрепа

Още на летището във Франкфурт, десетки българи се снимаха с шампиона. В родината той е посрещнат като истински герой. На 21 години Карлос Насар е вече олимпийски, трикратен световен и трикратен европейски шампион.

„Дисциплината е това, което те оставя на върха. Мотивацията е за аматьори – тя трае кратко. След това трябва дисциплина и да не спираш“, казва самият той.

Снимка: bTV

Световното първенство във Фьорде не е краят на пътя – това е началото на мечтата за втора олимпийска титла. На хоризонта вече е Лос Анджелис, а годината е 2028-а. Карлос Насар отново доказа, че няма невъзможни тежести, ако вярваш и работиш неуморно.

Пеле, но с щанга в ръце

Пред таланта и силата на българина се преклони и президентът на Световната федерация по вдигане на тежести - Мохамед Джалуд. "Той е като Пеле на щангите, защото Пеле е много известен по света, всеки иска да бъде като него. Нищо, че са изминали толкова години, но той е помнен. Абсолютно възможно е Карлос да бъде на върха дори до 2032-а година. Много държави ще дадат всичко, което пожелае. Карлос обаче обича България. Трябва да получи и обратното!", каза пред камерата на bTV иракчанинът.

Карлос Насар отново го направи! В момент, в който всички се съмняват, той отново се справи. И ни преподаде житейски урок – че можеш да се справиш с всяка една тежест, ако вярваш, че няма невъзможни неща. Добре дошли в света на Карлос Насар – там, където числата и килограмите само мълчат!

