Катастрофа не осуети прибирането на борците от Тирана (ВИДЕО)

Инцидент на магистрала в Северна Македония е забавил с няколко часа връщането на националите по борба класически стил.

Поради затруднения с транспортирането националите, водени от треньора Стефан Тошев, отпътуваха за Албания и се завърнаха с бус. Те не са били част от катастрофата.

Въпреки блокирането на пътя, полицията в западната ни съседка им е оказала нужното съдействие, за да продължат по маршрута си.

Завръщането на шампиона

Кирил Милов или усилията, които се възнаграждават. Категория до 97 кг. Будапеща 2022, Братислава 2025 и Тирана 2026. Иначе казано – територията на Кирил Милов!

29-годишният борец от Дупница не просто завоюва трето европейско злато. Той го стори след година, в която неговият клуб – ЦСКА – така и не можеше да намери общ език с федерацията.

Милов беше и извън националния отбор, пропусна и световното първенство в Загреб. В крайна сметка на 2 април той се завърна в представителния отбор. Което беше и първата стъпка към медала.

"За всеки един спортист, който полага страшни усилия за това да постигне целите си, е неописуемо чувството. И се радвам, че успях да защитя титлата си. Предвид тази тежка година, която имах.", сподели само пред bTV Милов в залата в Дианабад.

През изминалите месеци позициите на Милов и съотборниците му и федерацията за провеждане на централизирана подготовка се разминаваха. Въпреки това обаче той е получил поздрави от президента на централата Станка Златева. Тя се е обадила и на другите двама медалисти – Стефан Григоров и олимпийския шампион от Париж - Семен Новиков.

Не и без премеждия

Завръщането у дома обаче не е минало гладко.

"Доста дълго пътувахме, имаше катастрофа на магистралата в Македония, доста часове останахме блокирани, но полицията ни обърна някак си в лентата, придвижихме се и живи и здрави, стигнахме, без да има някакви последствия.", разкри Милов.

22 години вяра и отдаденост

Стефан Григоров даде тон за медалите в Албания със своя бронз в кат. до 55 кг. Моментът също беше много емоционален за него.

"Досега толкова години труд. От 2004-та година съм започнал да тренирам, сега взех първия ми медал. Усещането е страхотно – да се прибера тук, откъдето тръгнах, живи и здрави, с медал.“, каза със синини на лицето, но с удовлетворение в душата Григоров.



За борците предстои подготовка за световно първенство през октомври.

А какво сподели пред bTV треньорът на класиците - Стефан Тошев, вижте във видеото: