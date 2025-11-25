Коледната любовна приказка на Карлос Насар (ВИДЕО)

Рекордно силен, рекордно влюбен! Това е Карлос Насар!

Българският щангист, който има в колекцията си 3 световни, 3 европейски и една олимпийска титла, беше в Лондон, където трябваше да се срещне с българската общност.

За британската столица той замина заедно с любимата си - волейболистката Александра Костадинова. Двамата пък споделиха впечатляващо видео от преживяването си.

Любов и Коледа

Коледният дух очевидно вече се е настанил в Лондон и градът е приказно украсен.

На този фон двамата влюбени очевидно си прекарват страхотно - прегръдки, целувки, широки усмивки.

Снимка: Lap.bg

Те обикалят по лондонските улици, ресторанти и забележителности.

"Нека нашите очи разкажат история за това колко силно се желаем", гласи описанието към видеото.

Двамата разкриха връзката си през август, а Александра беше плътно до него и на световното първенство в норвежкия град Фьорде, където Насар триумфира със злато и световен рекорд.

Договорът с федерацията

Докато обиколя Лондон, бъдещето на топ щангиста ни е все още неясно.

Той не е подписал договора си с федерацията, от която му дадоха краен срок 5 декември. След това от централата ще са принудени да върне на Министерство на младежта и спорта близо половин милион лева, предвидени за него.

Снимка: Getty Images

В тази ситуация не спират и офертите той да вдига за чужди държави. Сред желаещите са Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия и Германия.

