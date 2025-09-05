bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Копривленски пред bTV: Взех си поуката от загубата през декември (ВИДЕО)

Мачът срещу Денис Цапу от Молдова е в неделя, 7 септември

Ако метеорологичните условия определят настроение, то днес се чувстваме... като в тайфун!

В Токио вали, духа, мрачно е. В такива условия срещаме Стоян Копривленски. Успели сме да го откъснем за миг от тренировките в дните преди важния мач. На 7 септември българският кикбоксьор ще се качи на ринга в столицата на Япония срещу Денис Цапу от Молдова в квалификационен мач за финалите на World Max 2025. 

Победителят ще вземе участие в турнира, в който Копривленски триумфира през миналата година

Поуките

"Направих 5-6 мача в Япония, така че се чувствам доста добре", започва той. 

Можем да потвърдим! Стоян вече е истински самурай, а усилията му се виждат по време на заниманията и тежките тренировки, за които ви разказахме в 10-ти епизод на нашата поредица. 

Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)

"Важното е да се учиш от грешките. Винаги има и грешки, и падения. Ето, аз загубих през декември, но съм си взел поуките. Смятам, че най-важните победи са няколко в кариерата на един боец и една от тях постигнах миналата година. Тази година трябва да спечеля следващата", заяви Копривленски само пред bTV.

Снимка: Миряна Мирочник

Активът

Стоян има 24 победи в 34 мача до момента. 

През декември 2024 г. той отстъпи с единодушно съдийско решение пред Уаджима Хироми на бойна гала вечер отново в Токио. 

През юли пък той се завърна в родния си град Бургас, за да се наложи категорично над Кубилай Тархан - трикратен световен и деветкратен шампион на Турция по муай тай.

Снимка: Миряна Мирочник

В Япония пък още си спомнят победата му над легенда Буакау Банчамек.

Ако искате да се докоснете още до света на Копривленски, вижте специалните ни дигитални епизоди. Първите 5 може да гледате на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 6 ви очаква ТУК.

Епизод 7 ви очаква ТУК.

Епизод 8 ви очаква ТУК.

Епизод 9 ви очаква ТУК.

