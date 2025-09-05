Копривленски пред bTV: Взех си поуката от загубата през декември (ВИДЕО)

Ако метеорологичните условия определят настроение, то днес се чувстваме... като в тайфун!

В Токио вали, духа, мрачно е. В такива условия срещаме Стоян Копривленски. Успели сме да го откъснем за миг от тренировките в дните преди важния мач. На 7 септември българският кикбоксьор ще се качи на ринга в столицата на Япония срещу Денис Цапу от Молдова в квалификационен мач за финалите на World Max 2025.

Победителят ще вземе участие в турнира, в който Копривленски триумфира през миналата година.

Поуките

"Направих 5-6 мача в Япония, така че се чувствам доста добре", започва той.

Можем да потвърдим! Стоян вече е истински самурай, а усилията му се виждат по време на заниманията и тежките тренировки, за които ви разказахме в 10-ти епизод на нашата поредица.

"Важното е да се учиш от грешките. Винаги има и грешки, и падения. Ето, аз загубих през декември, но съм си взел поуките. Смятам, че най-важните победи са няколко в кариерата на един боец и една от тях постигнах миналата година. Тази година трябва да спечеля следващата", заяви Копривленски само пред bTV.

Активът

Стоян има 24 победи в 34 мача до момента.

През декември 2024 г. той отстъпи с единодушно съдийско решение пред Уаджима Хироми на бойна гала вечер отново в Токио.

През юли пък той се завърна в родния си град Бургас, за да се наложи категорично над Кубилай Тархан - трикратен световен и деветкратен шампион на Турция по муай тай.

В Япония пък още си спомнят победата му над легенда Буакау Банчамек.

