Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Не без провокации премина официалното претегляне и пресконференцията преди мача на Стоян Копривленски в Япония!
На 7 септември, около 10:00 ч. сутринта българско време, най-добрият ни кикбоксьор ще се изправи срещу Денис Цапу от Молдова. Залогът е огромен - победителят в мача, ще участва във финалите на престижната верига World Max 2025, титлата от която Копривленски спечели титлата през миналата година!
След като двамата кикбоксьори се претеглиха и влязоха в категорията си до 70 кг, те застанаха очи в очи на импровизирана пресконференция.
На нея Цапу се появи... с бургер. Молдовецът явно искаше да демонстрира, че е гладен за успехи.
Но получи тежък отговор.
"Утре ще го нахраня с тупаници, няма друг вариант", не спести думи Копривленски пред пратениците на bTV в Токио.
В последните дни Копривленски бе мълчалив и вглъбен в това да се отърве от последните излишни грамове по него. След като премина успешно кантара, той е категоричен, че му предстои най-сладкото нещо за един спортист - мачът!
"Здравата работа вече е свършена. Сега остана възстановяването преди мача и да се насладя на една яка битка"
