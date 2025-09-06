Копривленски закова кантара! Мачът чука на вратата! (ВИДЕО)

В Токио всичко е спокойно и върви по план! Преди минути бе официалното претегляне преди мача между Стоян Копривленски и Денис Цапу от Молдова.
Двамата кикбоксьори са отличници и среща ще има.
Усеща се и напрежението преди важния мач на 7 септември, след който победителят ще намери място във финалите на престижната верига World Max 2025. Припомняме, че най-добрият български кикбоксьор спечели титлата през миналата година!
Както вече ви разказахме, Стоян се труди доста, за да свали последните грамове преди претеглянето. И цялото това усилие, пот, тежки тренировки, се отплати!
Кантарът в Токио показа точно 69,6 кг!
Той влиза в своята категория до 70 кг и ще го видим на ринга съвсем скоро!
Рамо до рамо с българина в японската столица е и екип на bTV, който вече два дни ни показва заключителния етап от подготовката на Копривленски на близо 10 хиляди километра от дома.
ストーヤン・コプリヴレンスキー(@koprivlenski1) 計量クリア@ABEMA で視聴中— K-1【Official Account】 (@k1wgp_pr) September 6, 2025
▷ https://t.co/CLP6nLL7ST#k1wgp#k1max pic.twitter.com/3tq3LwlaO5
Едва ли му е леко в точно тези дни, но Снайпера е чудовищно искрен. И не скрива нищо - от смазващите тренировки, през свалянето на последните килограми за влизане в категория - за него просто няма теми “табу”.
Всичко това ви очаква в специалната ни поредица от Токио, която продължава днес с нова доза любопитни детайли.
Ще чуете и двамата му треньори - извънземния Майк Пасение, под чието наставление изгряха редица европейски звезди, включително Бадр Хари. И Мелайно Хадум, геният по кондиционна подготовка, който вероятно докарва Копривленски до лудост всеки Божи ден в залата в Амстердам, но резултатите от съвместната им работа казват достатъчно.
Не пропускайте!
