Кръщават залата по борба в Перник на Боян Радев (ВИДЕО)

Залата по борба в Перник да носи името на Боян Радев. Това предложи световният и европейски шампион в класическия стил Иво Ангелов, ден след кончината на легендарния борец.
Златното момче на Перник е един от учениците на великия Радев. Двамата са съграждани, а двукратният олимпийски шампион винаги е бил идол и вдъхновение за Ангелов – както в спорта, така и извън тепиха.
Иво Ангелов среща своя кумир преди 28 години в залата по борба в родния Перник.
"Той дойде и всички му се бяхме накачили. Искахме да се снимаме с него и да му вземем автограф.", споделя Ангелов.
13-годишният тогава Ангелов и днес помни уроците на своя учител.
"Много обичаше да хвърля през гърди. Казваше ми, че класическата борба е точно това – гърди в гърди, изправени се борят борците"
Боян Радев не просто вдъхновява, а сякаш предопределя бъдещия път на световния и европейски шампион.
"Станах шампион на много силен международен турнир. Лично той ме награждаваше и ми пожела на стълбичката да стана олимпийски шампион"
Преди точно десет години двамата заедно откриват обновената зала по борба в Перник.
"Перничани са от особена мая хора и са потомци на Кракра и Боян Радев, а Перник винаги ще ражда шампиони", заявява Радев при откриването на залата през 2015 г.
"Както повечето знаят, перничани сме железни. Гордея се с града си и съм щастлив, че тук тренират и живеят моите деца", не крие връзката си с Перник Ангелов.
Преди 10 години Боян Радев предлага залата да носи името на Иво Ангелов. Днес ролите са разменени.
"Много се надявам, с позволението на г-н Владимиров и Общинския съвет, тази зала да бъде прекръстена на Боян Радев, защото този човек заслужава"
В знак на признателност Иво Ангелов планира и организирането на турнир по борба в памет на Боян Радев – за да живее името на легендата и сред следващите поколения.
