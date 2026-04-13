Кръвта вода не става: бронз на Радослав Великов-младши

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при кадетите на силния международен турнир по борба в Анталия.

В категория до 45 кг на свободния стил талантът и син на бронзовият медалист от Игрите в Пекин 2008 - Радослав Великов, показа истински дух на победител – три победи и само една загуба, като в малкия финал разгроми представителя на домакините Хамза Айкал с категоричното 10:0 още в първите минути.

Още на старта Великов направи обрат срещу Мерт Сезер, след като изоставаше 0:2, но стигна до победа с 7:2. На 1/4-финалите родният талант отново показа характер – след 0:4 срещу Тунар Хасанов направи впечатляващ обрат и спечели с 7:5.

Полуфинал

В полуфинала Великов отстъпи с 3:6 на Марко Квашнюк, а в ъгъла бе неговият баща и легенда на българската борба – световният шампион в кат. до 55 кг от 2006 г.

Останалите национали – Християн Лазаров (51 кг) и Николай Илиев (71 кг) – не успяха да стигнат до битки за отличията, а по-късно днес на тепиха излиза и Петко Саракостов (65 кг).