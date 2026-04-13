bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Кръвта вода не става: бронз на Радослав Великов-младши

Три победи и само една загуба в Анталия

Кръвта вода не става: бронз на Радослав Великов-младши
bul-wrestling.org

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при кадетите на силния международен турнир по борба в Анталия.

В категория до 45 кг на свободния стил талантът и син на бронзовият медалист от Игрите в Пекин 2008 - Радослав Великов, показа истински дух на победител – три победи и само една загуба, като в малкия финал разгроми представителя на домакините Хамза Айкал с категоричното 10:0 още в първите минути.

Още на старта Великов направи обрат срещу Мерт Сезер, след като изоставаше 0:2, но стигна до победа с 7:2. На 1/4-финалите родният талант отново показа характер – след 0:4 срещу Тунар Хасанов направи впечатляващ обрат и спечели с 7:5.

Полуфинал

В полуфинала Великов отстъпи с 3:6 на Марко Квашнюк, а в ъгъла бе неговият баща и легенда на българската борба – световният шампион в кат. до 55 кг от 2006 г.

Останалите национали – Християн Лазаров (51 кг) и Николай Илиев (71 кг) – не успяха да стигнат до битки за отличията, а по-късно днес на тепиха излиза и Петко Саракостов (65 кг).

Тагове:

баща борба кръв анталия бронз олимпийски игри световен шампион Радослав Великовмладши

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV