Кирил Милов пред bTV: Завръщането в националния е подарък за Великден! (ВИДЕО)

Като подарък за най-светлия християнски празник възприема връщането си в националния отбор по борба двукратният европейски шампион в класическия стил в кат. до 97 кг - Кирил Милов.

Вчера, 10 април, стана ясно, че той се завръща в състава на България за шампионата на Стария континент в Тирана, който започва на 20 април. Решението идва година след като Милов, като борец на ЦСКА, бе изваден от състава заедно с олимпийския шампион от Париж Семен Новиков. Това се случи, след като новият президент на федерацията Станка Златева заяви, че ще разчита само на родени в България борци, а не на натурализирани.

Заради конфликта и отказа да тренира централизирано, Милов пропусна световното първенство.

Консенсус

Преди няколко седмици от федерацията решиха да разтопят ледовете и да поканят борците на среща, а само преди седмица те се присъединиха към тренировките на националите.

"Радвам се, че ще имам възможността да представям България на европейското първенство и да жъна труда, който толкова години се трудя. В крайна сметка в последната година пропуснахме световното първенство, пропуснахме доста турнири. Намерихме консенсус и вече тренираме с националния отбор. И се надяваме да сме здрави и да представяме България по най-добрия начин", каза Милов пред bTV.

"През изминалата година пропуснах световното първенство, но не за първи път пропускам голям форум, защото съм имал достатъчно тежки контузии, които са ме вадили от състезания. Имах хубави лагери, успях да направя хубава подготовка миналата година с добри спаринг партньори. Надявам се да сме здрави, да имаме късмета да вземем медали.", добави той.

Разговори със Станка Златева

Милов разкри, че не е имал лични разговори със Златева преди първенството.

"Радвам се, че имам възможността да отдъхна и да мисля за подготовката, а не да мисля дали ще участвам. Сега съм се съсредоточил оставащите 10 дни. Аз съм такъв човек, че гледам винаги позитивното. Гледам, че чашата е наполовина пълна, а не, че е наполовина празна. Смятам, че всяко нещо се случва с някаква причина или е някакъв урок. Гледам да не мисля лошо и лошите неща да ги отстранявам. Отивам не за медал, а за най-високото място. Давам всичко от себе си и вече е Божа работа какво ще се случи"

Милов стана европейски шампион през 2025 г. в Братислава. Той има титла и от Будапеща 2022 г.

Освен това Милов е сребърен медалист от шампионатите в Букурещ 2019 и Загреб 2023. Има и бронз от Букурещ 2024.