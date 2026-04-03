Малена Замфирова пред bTV: Усещах силно любовта и подкрепата (ВИДЕО)

Най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова, вече си е у дома и започва рехабилитация. Единствено екип на bTV се срещна с нея и семейството ѝ след тежкия инцидент.

32 дни след последния си старт и точно месец, след като бе пометена от скиор в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, днес Малена Замфирова прави първите си крачки... Малки, но уверени!

"Чувствам се много по-добре със сигурност. Вече съм вкъщи. Не съм в гадната болница. Много по-спокойно ми е сред приятели вкъщи и семейство. Вече комуникирам с други хора, а не само с лекари. Ходя сама с патерици. Мога да качвам стълби. Мога да се къпя. И като цяло живея доста по-нормално. Така че съм много радостна и вече виждам как ще се оправя много скоро", сподели пред bTV Малена.

Опасност за живота, три операции и десетки манипулационни процедури не сломяват духа на талантливата спортистка.

"През цялото време ме държеше мисълта, че ще се върна на пистата, ще се върна на мотокрос трасето. Че всичко по мен ще се оправи и ще съм отново както преди. Естествено, любовта на моето семейство и подкрепата на всички българи се усещаха много силно.", продължи родната сноубордистка.

Но няма по-голяма радост и мотивация от факта, че Малена вече е вкъщи, сред най-близките си хора.

"Разликата е земя-небе. От огромното притеснение, което преживяхме преди месец, сега вече сами видяхте - тя ходи, тренира, усмихва се, смее се, вижда перспективи, вярва в бъдещето. Слънцето отново грее, птичките пеят. Излязхоме от дупката. Вярвам, че тя ще направи завръщане през декември.", коментира бащата на Малена - Анатолий.

Няколко часа на ден специализирана работа са ключът към мечтаното завръщане.

"При професионалните спортисти най-важното е бързата, активна рехабилитация, т.е. да започнем да работим активно и за мускулатурата и за възстановяване на опорно-двигателния апарат, който е засегнат. Разбира се, използваме съвременна техника, който да стимулира този процес. И се надявам да махнем помощните средства значително по-бързо от определения период, който е 3 месеца.", заяви физиотерапевтът Михаил Ненов.

А дотогава, с усмивка на лице, Малена продължава. С малки крачки към голямата цел.