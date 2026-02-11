bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Мълнията от Швейцария, която пренаписа олимпийската история!

Франьо фон Алмен спечели три олимпийски титли при дебюта си

Мълнията от Швейцария, която пренаписа олимпийската история!
Reuters

Швейцарският скиор Франьо фон Алмен записа името си в историята на Зимните олимпийски игри, след като спечели титлата в Супер Г за мъже и увеличи до три златните си медали от Милано/Кортина 2026.

24-годишният Фон Алмен, който е дебютант на Олимпийски игри, събра в колекцията си титлите от спускането и отборната комбинация, а днес добави тази в Супер Г. Той обаче остава все още далеч от рекорда на американеца Ерик Хейдън, който през 1980 г. на Игрите в Лейк Плесид печели пет златни медала в бързото пързаляне с кънки.

Снимка: Reuters

На пистата "Стелвио" Фон Алмен финишира за 1:25.32 мин, оставяйки на 0.13 секунди американеца Райън Кохран-Сийгъл, който взе среброто в Супер Г и преди 4 години в Пекин. На почетната стълбичка се качи и швейцарецът Марко Одермат.

Носителят на Световната купа за миналия сезон завърши на 0.31 секунди след сънародника си Фон Алмен. "Това е лудост, никога не съм мислил, че мога да постигна нещо подобно", заяви щастливият победител минути след успеха си на "Стелвио", на която той разви 120 км/ч.

Глагол на име Вон

Историята помни

През 1956 г. австриецът Тони Зайлер става първият скиор алпиец с олимпийски хеттрик, печелейки титлите в слалома, гигантския слалом и спускането също в Кортина д'Ампецо.

Снимка: Reuters

12 години по-късно в Гренобъл френската легенда Кили повтаря изумителното постижение. Единствената жена с три титли в рамките на един форум е хърватката Яница Костелич - на Игрите в Солт Лейк Сити 2002.

Златото на Фон Алмен е първо за Швейцария при мъжете в дисциплината на Олимпийски игри. До момента страната имаше само две сребърни отличия, спечелени от Дидие Кюш в Нагано 1998 и Беат Фойц в Пьончан 2018, както и един бронз от Абрози Хофман в Торино 2006.

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!
Тагове:

ски легенда супер г спускане Зимни олимпийски игри олимпийски титли миланокортина 2026 Франьо фон Алмен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК

България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК
Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)
Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка

Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка
Взели заради алкохол книжката на Паслар в Молдова още през 2022 г.

Взели заради алкохол книжката на Паслар в Молдова още през 2022 г.

Последни новини

Историческа сделка: Христо Стоичков влиза в румънски клуб

Историческа сделка: Христо Стоичков влиза в румънски клуб

България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК

България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК
Боли! Проговори жената зад изневярата в биатлона (ВИДЕО)

Боли! Проговори жената зад изневярата в биатлона (ВИДЕО)
Готвят преврат в борбата (ВИДЕО)

Готвят преврат в борбата (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV