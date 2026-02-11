Мълнията от Швейцария, която пренаписа олимпийската история!

Швейцарският скиор Франьо фон Алмен записа името си в историята на Зимните олимпийски игри, след като спечели титлата в Супер Г за мъже и увеличи до три златните си медали от Милано/Кортина 2026.

24-годишният Фон Алмен, който е дебютант на Олимпийски игри, събра в колекцията си титлите от спускането и отборната комбинация, а днес добави тази в Супер Г. Той обаче остава все още далеч от рекорда на американеца Ерик Хейдън, който през 1980 г. на Игрите в Лейк Плесид печели пет златни медала в бързото пързаляне с кънки.

Снимка: Reuters

На пистата "Стелвио" Фон Алмен финишира за 1:25.32 мин, оставяйки на 0.13 секунди американеца Райън Кохран-Сийгъл, който взе среброто в Супер Г и преди 4 години в Пекин. На почетната стълбичка се качи и швейцарецът Марко Одермат.

Носителят на Световната купа за миналия сезон завърши на 0.31 секунди след сънародника си Фон Алмен. "Това е лудост, никога не съм мислил, че мога да постигна нещо подобно", заяви щастливият победител минути след успеха си на "Стелвио", на която той разви 120 км/ч.

Историята помни

През 1956 г. австриецът Тони Зайлер става първият скиор алпиец с олимпийски хеттрик, печелейки титлите в слалома, гигантския слалом и спускането също в Кортина д'Ампецо.

Снимка: Reuters

12 години по-късно в Гренобъл френската легенда Кили повтаря изумителното постижение. Единствената жена с три титли в рамките на един форум е хърватката Яница Костелич - на Игрите в Солт Лейк Сити 2002.

Златото на Фон Алмен е първо за Швейцария при мъжете в дисциплината на Олимпийски игри. До момента страната имаше само две сребърни отличия, спечелени от Дидие Кюш в Нагано 1998 и Беат Фойц в Пьончан 2018, както и един бронз от Абрози Хофман в Торино 2006.