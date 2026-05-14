Маратонът в подкрепа на онкоболни събра рекорден брой участници (ВИДЕО)

Рекорден брой участници се записаха за маратона, организиран от студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в подкрепа на своите колеги, страдащи от онкологични заболявания.

Ивана Каменова и Нихад Топалов са сред организаторите на благотворителния маратон. Тя учи архитектура, а той - строителство на сгради и съоръжения. Студентската инициатива да бягат за различни каузи им хрумва преди година, а днес признават, че са изненадани приятно от огромната подкрепа, която получават. Вярват, че академичната общност има силата да променя света около нас.

"Участниците към дадения момент са над 1200, което е с двойно повече от тези, които бяха миналата година. Тъй като лично аз имам такива колеги, докосвала съм се до тях и знам колко им е трудно, преценихме колко е важно те да се чувстват приети. Да ги подкрепим, да застанем до тях.", каза Каменова.

"Мисля, че всеки може да се докосне с лекота да това. Да си изкараме една прекрасна събота, да се забавляваме.", допълни Топалов.

С кауза

Стартът е в събота от 9 ч. на булевардите "Христо Смирненски" и "Евлоги и Христо Георгиеви". Ясни са и дистанциите – 2, 5 и 10 км. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания, като таксата е символична и отива за благотворителност.

Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета – архитект Гичка Кутова, която отправи послание към студентите, борещи се с заболяването: "Мили млади хора, ние сме до вас и сме с вас, и сме готови винаги да ви помагаме. Дерзайте! Имайте кураж, че ще се справите. С общите усилия и положителната енергия на всички млади хора в страната вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали."

Тази година посланици са Мария Гроздева, Тервел Замфиров, Лора Христова и Цанко Цанков, които ще видим по трасето.