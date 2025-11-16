bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Домакин на зрелищната бойна гала беше Бургас

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Зрелищен втори успех за Митко Илиев през 2025 г. Професионалният ММА боец срази Емре Чобан (Турция) в основния подгряващ мач от галавечерта Sanda Pro Fight, домакин на която беше Бургас.

Битката беше по правилата на санда в кат. до 80 кг. Зрителите в Арена Бургас, както и тези на онлайн платформата ни VOYO.BG видяха още две родни победи - на Симеон Кичуков и Денис Хаджиев.

В кат. до 70 кг Хаджиев се наложи по точки над Андреу Продромос (Кипър), а при над 100-килограмовите Симеон Кичуков нокаутира Аднан Алийич (Сърбия).

Снимка: mma.bg

В главния мач от първата санда бойна гала на Балканите звездата от GLORY Богдан Стойка (Румъния) нокаутира Даниел Дьорер (Германия).

Останалите резултати от Sanda Pro Fight

Юсуф Аккая (ТУР) победи Петър Стойков (БГ) по точки
Андреа Чебук (РУМ) победи Незакет Ихтияр (ТУР) по точки
Виктор Григоров (БГ) победи Благой Лачев (БГ) по точки
Хюсеин Ерен (ТУР) победи Руси Хаджиев (БГ) по точки
Енес Гезер (ТУР) победи Кристиан Кирилов (БГ) по точки
Хамза Гьоксу (ТУР) победи Алан Зангана (ШВЕ) по точки
Андрей Карпишин (УКР) победи Константин Герле (БГ) по точки

Пълен запис

