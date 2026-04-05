на живо
На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи

Олимпийският, световен и европейки шампион празнува рожден ден днес

На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи
Празничен ден за българската борба! На 80 години днес, 5 април 2026 г., става великият Георги Мърков! 

Той е олимпийски шампион на България - от Мюнхен 1972 в категория до 62 кг, световен шампион от София 1971, европейски шампион от Катовице 1972 и... един от хората с най-необичайна случка в биографията си на европейски финали!

Георги Мърков не е обезвреждал само съперници на тепиха, а и истински терористи!

Кариерата

Мърков е роден на 5 април 1946 г. в село Горно Вършило, близо до град Септември.

Започва да се занимава с борба на 16-годишна възраст, а първият му треньор е Тодор Диков. Победите му го водят в София, където става борец в Локомотив и под ръководството на Георги Дамянов. 

През 1966 г. печели първата си републиканска титла в кат. до 57 кг. Тя му отваря вратите за националния тим, а кариерата му продължава в Левски при легендарния треньор Слав Славов. 

На световното първенство в Канада през 1970 г. печели бронзов медал. От септември 1971 г. до септември 1972 г. Мърков печели всички важни титли в света - олимпийски шампион от Мюнхен 1972г., световен шампион от София 1971 г., европейски шампион от Катовице 1972г. През 1974г. е европейски вицешампион от Мадрид.

Сблъсъкът с терористи

По време на европейското първенство в Йонкьопинг, Швеция през 1984 г. Мърков е треньор в националния тим.

Всичко изглежда нормално, докато в залата не влиза младеж с букет цветя. Зад тях обаче той държи карабина. Настава суматоха и само Георги Мърков запазва самообладание. Напада в гръб терориста и му избива оръжието.

 "Аз стоя на ъгъла на тепиха, борците се борят. В момента, когато виждам тази суматоха и се обръщам и го виждам терориста. Видях как съдията хвърли свирката и побегна навънка. И моментът, когато насочи карабината срещу мен, просто се обърнах пак с гръб към него. Избутах карабината. Той се завъртя, извади пистолет, насочи пистолета срещу мен", разказа той пред bTV.

За тази постъпка е награден от ЮНЕСКО и от Световната федерация по борба.

bTV Репортерите: Моят тепих

Това не е първият сблъсък на Георги Мърков с тероризма. По време на Игрите в Мюнхен през 1972 г. той е засегнат от нападението, което превръща най-важния спортен форум в арена на кървава баня. Палестински терористи убиват единадесет израелски спортисти. 

Единият от тях е трябвало да се изправи на тепиха срещу Мърков на следващия ден: "На другия ден започваха състезанията по борба и аз трябваше да се боря с един израелски борец, който го разстреляха същата вечер в олимпийкото село. Като разбраха какво е станало превъртяха жребия трябваше да се срещна с друг борец. Тъжно, тягостно беше много", разказва шампионът.

Въпреки преживения стрес, Мърков успява да спечели олимпийско злато за България. Отличието му днес може да се види в Музея на спорта на националния стадион "Васил Левски".

Снимка: Lap.bg

