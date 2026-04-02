Протест и ултиматум! Отново поискаха оставката на шефа на кикбокса (ВИДЕО)

Клубовете плашат с бойкот, ако Галин Димов остане начело

Стотици треньори и спортисти поискаха отново оставката на президента на конфедерацията по кикбокс и муай тай. 

Протест пред сградата на Министерството на младежта и спорта за пореден път затвърди позицията на клубовете, които са недоволни от управлението на Галин Димов. 

Стигна се дори до затваряне на столичния булевард "Васил Левски".

Клубовете поставиха ултиматум - ако Димов остане начело, те ще бойкотират състезания, организирани от конфедерацията.

 
 
 
Недоволството

Само преди седмица общото събрание на федерацията по кикбокс не прие финансовия отчет за 2025 г. Това означава, че за следващата година конфедерацията не може да получи финансиране от ММС и лицензът ѝ може да бъде отнет. 

Въпреки отказа от приемане на отчета, Димов го е входирал в министерството.

Сигнали за злоупотреби

Кандидатът за президент на опозицията Марио Иванов сигнализира за редица финансови нередности по негово мнение. Сред тях е наем на автомобил за федерацията, който се плаща към приближен на Димов.

Според недоволните от управлението, той плаща на същия човек и за консултантска позиция. "Заплатата от 3000 лв на същия човек също е за консултантство. "Психологическа помощ" била. В началото на годината има и 10 хил. лв. за заснемане на филм, който никой не е гледал, 52 хил. лв. екипировка от същата тази фирма, която също се чудим къде е"

Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай (ВИДЕО)

"Господин Димов даде доста неадекватни отговори на Общото събрание. Плаща се наем 3000 лв. към фирма на негов приятел за автомобил висок клас, осигурявал се е на заплата във федерацията, за да се пусне на борсата на труда... Четирима от членовете на УС излязоха с позиция срещу Димов и за извънредно събрание, не са знаели за неговите финансови манипулации. Един от членовете подаде оставка. В същото време господин Димов се опита да си вкара отчета в министерството, което е скандално. С дребни букви е написал, че отчетът не е приет с 90% от гласовете. 

При неприет отчет има риск да бъде взет лицензът на федерацията. Нашият апел към Димов е да подаде оставка веднага. Дано този човек има капка разум и да не закопае спорта заедно с него. Протестите ще продължат. Колегите не могат да се подготвят за състезания, никой не иска да участва, докато федерацията е водена от него. Ако Димов не подаде оставка, може да се стигне до бойкот на състезанията, което ще удари най-вече клубовете и организаторите".

