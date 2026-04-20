НА ЖИВО: Дами и господа, това е моментът — на подиума излиза Ангел Русев! (ВИДЕО)

Европейското първенство в Батуми продължава, а днес за златото ще вдига Ангел Русев. 24-годишният русенец ще преследва шеста титла от континентална надпревара. В кат. до 69 кг на подиума ще видим и Дениз Данев.

Ангел Русев е №1 в Европа в категория до 55 килограма от 2021 до 2025 година.

В Батуми напрежението е високо, съперниците са силни, но Русев вече е доказвал, че когато залогът е най-голям, той сменя предавката. Ще повдигне света - за България, за сина си Алдин, за любимата Симона...

И това не е всичко - от 14:00 ч. в кат. до 65 кг за честта на родината ще вдиган Иван Димов и Здравко Пеловски.