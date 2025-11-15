bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

„Време е да спрат да плащат за името му“

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята
gettyimages.com

Неочаквано изявление на Ралф Шумахер разпали напрежение в падока точно след Гран при на Сао Пауло. Братът на легендарния Михаел Шумахер говори остро за представянето на Луис Хамилтън и предизвика вълна от реакции в света на моторните спортове.

Пристигането на седемкратния световен шампион във Ферари бе очаквано с големи надежди. Но реалността в Маранело е далеч по-сурова митичният тим изживява един от най-слабите си сезони, а британският пилот все още няма нито едно качване на подиума с легендарния болид.

Не спести нито дума

В подкаста Backstage Boxengasse Ралф Шумахер не спести нито дума. Според него Ферари трябва да мисли не за легенди, а за бъдеще и това бъдеще се казва Оливър Беърман.

Грешките на Хамилтън стават твърде много. Скоростта му е добра, но не изключителна. А Беърман прави чудеса в Хаас и струва една малка част от това, което Ферари плаща на Хамилтън“, заяви Шумахер.

Снимка: BBC

Той намекна, че заплатата на Хамилтън според слухове над 60 милиона евро вече не може да бъде оправдана, особено предвид слабите резултати.

Шумахер директно посочи, че шефът Джон Елкан е стигнал до момента, в който трудно може да защити толкова масивна инвестиция в пилот, който не носи очакваната стойност.

Снимка: Facebook/Instagram

Елкан беше този, който настоя да се плати повече, отколкото диктуваше договорът. Сега изглежда, че решението му тежи на целия отбор“, казва той.

Какво следва за Ферари?

Ситуацията в Маранело е взривоопасна ниска форма, ръководен натиск, напрежение в отбора и все по-настойчиви слухове за вътрешни промени. А думите на Ралф само наляха бензин върху огъня.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лъч надежда за Михаел Шумахер

Тагове:

ферари формула 1 критики люис хамилтън михаел шумахер ралф шумахер подиум точки

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 5: Видеото, което върна Копривленски у дома

Епизод 5: Видеото, което върна Копривленски у дома
Христо Стоичков скърби!

Христо Стоичков скърби!
Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал
Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!

Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!
Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Последни новини

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Битката на Стоян Копривленски за световната титла в K-1!

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Битката на Стоян Копривленски за световната титла в K-1!
Христо Стоичков скърби!

Христо Стоичков скърби!
Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)

Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)
Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)

Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV