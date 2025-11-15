Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

Неочаквано изявление на Ралф Шумахер разпали напрежение в падока точно след Гран при на Сао Пауло. Братът на легендарния Михаел Шумахер говори остро за представянето на Луис Хамилтън и предизвика вълна от реакции в света на моторните спортове.

Пристигането на седемкратния световен шампион във Ферари бе очаквано с големи надежди. Но реалността в Маранело е далеч по-сурова – митичният тим изживява един от най-слабите си сезони, а британският пилот все още няма нито едно качване на подиума с легендарния болид.

Не спести нито дума

В подкаста Backstage Boxengasse Ралф Шумахер не спести нито дума. Според него Ферари трябва да мисли не за легенди, а за бъдеще – и това бъдеще се казва Оливър Беърман.

„Грешките на Хамилтън стават твърде много. Скоростта му е добра, но не изключителна. А Беърман прави чудеса в Хаас и струва една малка част от това, което Ферари плаща на Хамилтън“, заяви Шумахер.

Снимка: BBC

Той намекна, че заплатата на Хамилтън – според слухове над 60 милиона евро – вече не може да бъде оправдана, особено предвид слабите резултати.

Шумахер директно посочи, че шефът Джон Елкан е стигнал до момента, в който трудно може да защити толкова масивна инвестиция в пилот, който не носи очакваната стойност.

Снимка: Facebook/Instagram

Елкан беше този, който настоя да се плати повече, отколкото диктуваше договорът. Сега изглежда, че решението му тежи на целия отбор“, казва той.

Какво следва за Ферари?

Ситуацията в Маранело е взривоопасна – ниска форма, ръководен натиск, напрежение в отбора и все по-настойчиви слухове за вътрешни промени. А думите на Ралф само наляха бензин върху огъня.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK