Силен Никола Цолов стартира втори в Абу Даби

Никола Цолов ще започне от второ място спринтовото състезание за Гран при на Абу Даби от Формула 2, след като зае девета позиция в квалификацията. Българинът записа най-добро време 1:37.231 минути и успя да изпревари с 0.016 секунди съотборника си в Кампос Рейсинг - Арвид Линдблад.

Квалификацията на Никола Цолов

Цолов влезе в квалификацията с едва седем бързи обиколки от свободната тренировка и нито една със супермеките сликове, а с първия комплект гуми бе извън челната десетка с 1:38.213 минути. С второто излизане на пистата Цолов записа първата си обиколка за под минута и 38 секунди с 1:37.556, след което го свали на финалното 1:37.231.

Снимка: Lap.bg

Цолов се смъкна с една позиция до финала на 30-минутната квалификация и завърши пред съотборника си Линдблад, който през следващата година ще направи трансфера към Формула 1 с Рейсинг Булс. Там англичанинът ще замени Исак Хаджар, който пък бе промотиран до титулярен пилот на Ред Бул редом до четирикратния световен шампион Макс Верстапен.

По правилото на обърнатата решетка, Линдблад и Цолов ще оглавят решетката за спринтовото състезание, което е насрочено за събота от 14:15 часа българско време.

Снимка: Lap.bg

Квалификацията в Абу Даби премина през редица обрати и бе оглавявана от шестима различни пилоти, но в крайна сметка бе спечелена от Роман Станек. Чешкият съотборник на шампиона Леонардо Форнароли записа най-добро време 1:36.836 минути и бе един от едва трима под минута и 37 секунди. Зад него се нареди Джак Крофърд, а Форнароли бе трети. Цолов остана на 0.395 секунди зад водещото време в "Яс Марина".

Състезанието за Гран при на Абу Даби е насрочено за неделя от 11:15 часа българско време.

Миналия уикенд Никола Цолов записа първи точки във Формула 2, завършвайки на седмо място в Гран при на Катар в дебютното си участие.

