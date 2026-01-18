Обичайните заподозрени на финал на Световната купа в Банско

Отново трима българи ще се борят за отличия във втория ден на Световната купа по сноуборд в Банско.

Както вчера, така и днес, 18 януари, квалификациите в паралелния гигантски слалом преминаха Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Радослав Янков.

Те не успяха да стигнат до подиума от първия опит, но ще имат тази възможност при същинските стартове, които са в 12:45 ч. днес.

При дамите

16-годишната Малена даде пети резултат в квалификациите.

Снимка: bgnes

Тя започна със спускане по соченото като по-неудобно синьо трасе и даде второ време на него от 41.86 секунди. Във втория манш на червеното трасе тя записа резултат от 44.06 секунди и събра общо време от 1 минута и 25.92 секунди.

Победителка в квалификацията стана японката Цубаки Мики с 1:23.22 минути, с 2,70 секунди пред Замфирова.

При мъжете

Тервел Замфиров е шести в пресявките, а Радослав Янков - седми.

Снимка: bgnes

Замфиров даде общо време 1:19.02 минути, докато Янков е с 1:19.06 минути.

Така в осминафиналите световният шампион в паралелния слалом Замфиров ще има за съперник австриеца Андреас Промегер, а бившият носител на Световната купа Янков ще срещне италианеца Аарон Марк.

Снимка: bgnes

