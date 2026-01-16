bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Яник Аниел ще бъде съден

Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Френският олимпийски шампион по плуване Яник Аниел ще бъде съден по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, свързани с дъщерята на бившия му треньор, съобщи главната прокуратура в Колмар, цитирана от БТА.

Момичето е било на 13 години по време на предполагаемите действия, според главната прокуратура, която заяви, че Аниел има 10 дни да обжалва пред най-висшата инстанция на Франция, Касационния съд.

Легенда

Яник Аниел спечели два златни медала на олимпийските игри в Лондон през 2012 г. - на 200 метра свободен стил и в щафетата 4 х 100 метра свободен стил - и се отказа от плуването през 2016 г.

„Избра по-лекия път“: Аврамчев разкри защо Йосиф Миладинов е аут

Той беше арестуван за първи път през декември 2021 г. и по това време призна за връзка с непълнолетно момиче, но отрече принуда.

Афера

Яник е заподозрян в афера с Наоме Хортер, дъщерята на треньора му, която е била на 13 години по това време - през 2016 г. През цялото време той твърди, че връзката им е била по взаимно съгласие и изпълнена с любов.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Трагедия в Калифорния: Триатлонистка разкъсана от акула
 
Тагове:

съд дело плуване треньор дъщеря изнасилване принуда олимпийски шампион Наоме Хортер главната прокуратура в Колмар Яник Аниел

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Братът на Кръшняк пред bTV: Цялата къща гръмна, когато победи Промегер! (ВИДЕО)

Братът на Кръшняк пред bTV: Цялата къща гръмна, когато победи Промегер! (ВИДЕО)
Око-Флекс ритал играчки из хола, обидил 8-годишно момиче (ВИДЕО)

Око-Флекс ритал играчки из хола, обидил 8-годишно момиче (ВИДЕО)
Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид
3 от 3 за

3 от 3 за "лъвиците" в евроквалификациите (ВИДЕО)

Последни новини

Лудогорец, Монреал, Риека… и сега Локомотив! (ВИДЕО)

Лудогорец, Монреал, Риека… и сега Локомотив! (ВИДЕО)
Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия

Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия
Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид
В Челси инструктираха играчите да си мият ръцете

В Челси инструктираха играчите да си мият ръцете
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV