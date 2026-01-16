Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Френският олимпийски шампион по плуване Яник Аниел ще бъде съден по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, свързани с дъщерята на бившия му треньор, съобщи главната прокуратура в Колмар, цитирана от БТА.

Момичето е било на 13 години по време на предполагаемите действия, според главната прокуратура, която заяви, че Аниел има 10 дни да обжалва пред най-висшата инстанция на Франция, Касационния съд.

Легенда

Яник Аниел спечели два златни медала на олимпийските игри в Лондон през 2012 г. - на 200 метра свободен стил и в щафетата 4 х 100 метра свободен стил - и се отказа от плуването през 2016 г.

Той беше арестуван за първи път през декември 2021 г. и по това време призна за връзка с непълнолетно момиче, но отрече принуда.

Афера

Яник е заподозрян в афера с Наоме Хортер, дъщерята на треньора му, която е била на 13 години по това време - през 2016 г. През цялото време той твърди, че връзката им е била по взаимно съгласие и изпълнена с любов.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK