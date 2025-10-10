"Оттук ще започне пътят на новия Христо Христов" (ВИДЕО)

След като Карлос Насар стана за трети път световен шампион и подобри световния рекорд, сега е време за Христо Христов да се докаже на подиума в норвежкия град Фьорде.

Родният тежкоатлет излиза в Норвегия за първо световно отличие при мъжете, а треньорът му Живко Николов вярва, че той може да спечели медал на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Ще чакаме отличие"

"Това е състезанието, в което мисля, че ще започне новият път на Христо. Пътят към олимпийските игри. Защото той се беше изоставил доста, но сега е в добра форма. Затова искам на това състезание да види къде се намира и оттам нататък вече да започне да гради. Може би догодина за европейското, световното и олимпиадата", заяви треньорът Николов.

Още сега на световното първенство Христо има реален шанс за медал. "Ще чакаме отличие в изхвърлянето. Ще бъде супер, ако направи три успешни опита и може би там се крие отличието", сподели Живко Николов.

"Христо свали около 18 кг. За европейското ще бъде в доста по-добра форма, ако продължаваме така. Той вече порасна, има семейство - жена, дете. И става по-отговорен. Той е млад и знае, че има възможност да си вземе това, което изтърва. Все пак медалът му беше отнет, но го няма на врата и за 2028 г. мечтае да го вземе.

Естествено, че и аз мечтая. Това ми е трудът. Толкова години сме заедно, аз съм взел още на 13 години и няма нещо по-хубаво от това да вземеш медал на олимпиада", каза Николов.

Тази вечер от 20:30 часа пряко по RING и онлайн на VOYO може да гледате Христо Христов в категория до 110 кг на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

