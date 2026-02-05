Пенисът му замръзна в Пекин, травма го спря за Милано/Кортина

Като не върви, не върви. Скиорът, прочул се със замръзналия си пенис на зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г., пропуска Милано/Кортина заради травма.

Реми Линдхолм даде най-слабото време в ски бягането преди 4 години. Но агонията тепърва предстоеше - оказа се, че мъжествеността му е пострадала сериозно заради екстремно ниските температури.

28-годишният финландец потегли с тънък костюм на изтощителната дистанция от 50 км. Стартът беше отложен с час заради адския студ и поривистия вятър, а впоследствие пробегът беше съкратен до 28 км.

Неописуема болка

Международната федерация по ски (FIS) взе решението от съображения за безопасност - за да намали времето на излагане на спортистите в екстремни условия. Онези минус 27 градуса обаче вледениха интимните части на Реми.

В интервю за финландската преса на финалната линия той каза: "Можете да се досетите коя част от тялото ми беше леко замръзнала, когато финиширах… Това е едно от най-лошите състезания, в които съм участвал. Просто трябваше да се преборя."

Линдхолм се нуждаеше от загряващ компрес, за да върне функциите на органа. "Когато пенисът ми се затопли, болката беше непоносима", спомня си с потръпване той.

Пикантни оферти

Спонсори и PR агенти опитаха светкавично да се възползват от тази налудничава история. И Реми получи някои наистина странни оферти, докато с учудване наблюдаваше нарастващата си слава.

CamSoda – компания за съдържание за възрастни – опита да го ангажира с петгодишен спонсорски договор на шестцифрена стойност. Идеята беше той да стане лице на тяхната линия Penis Puppet.

И не е никак учудващо, че феновете го очакваха с нетърпение на откриващите се в петък игри в Милано/Кортина. За тяхно разочарование Реми не е част от 103-членната делегация на Финландия.

Сега пък сакрумът...

Причината е фрактура на сакрума, която получи миналата година. Сакрумът е костна структура с форма на щит, която се намира в основата на лумбалните прешлени и е свързана с таза.

На 26 май 2025 г. финландецът публикува свои снимки, на които използва патерици и почива гол в сауна. И макар че успя да се завърне на ските този сезон, явно резултатите му не са убедили треньорите да го включат в състава.

Жалко - температурите в Тезеро, където ще се проведе ски бягането, ще бъдат далеч по-благоприятни от онзи път в Китай...