bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

По стъпките на дядо: Георги Мърков е европейски шампион! (ВИДЕО)

Внукът на легендата триумфира на първенството в Самоков

Крушата не пада по-далеч от дървото! Георги Мърков стана европейски шампион в кат. до 60 кг класически стил на първенството по борба за кадети, провеждащо се в Самоков.

Във финала внукът на легендата Георги Мърков - олимпийски шампион от Мюнхен 1972, победи Кристиано Либцайт (Германия). Схватката завърши 1:1, но националът триумфира, тъй като първи записа точка.

С европейската титла, 52 години по-късно отново борец с името Георги Мърков е на почетната стълбичка на голямо първенство.

Пътят към финала

Мърков започна турнира с успех с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което надделя с техническо превъзходство над руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част.

На полуфинал Мърков отново не използва всички 4 минути и отнесе с 8:0 украинеца Артьом Желобков.

Тагове:

дядо финал легенда борба победа величие Георги Мърков 60 кг кристиано либцайт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)
Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение

Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение
Бомба във фенклуб на Левски!

Бомба във фенклуб на Левски!
„Казват, че имам рак, ще ме изгонят от Реал Мадрид само с оръжие“

„Казват, че имам рак, ще ме изгонят от Реал Мадрид само с оръжие“
Джейсън Колинс не оцеля. Първият играч от НБА, който разкри, че е гей, почина на 47

Джейсън Колинс не оцеля. Първият играч от НБА, който разкри, че е гей, почина на 47

Последни новини

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)
Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години

Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години
Бомба във фенклуб на Левски!

Бомба във фенклуб на Левски!
Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение

Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV