bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех (ВИДЕО)

Топ атлетът ни се завърна у дома след историческия бронзов медал на световното

Малка стъпка към големия успех. Това се надява Божидар Саръбоюков да бъде спечеленият от него бронзов медал в скока на дължина на световното първенство. 

"Прибирам се щастлив, но не с чувство за изпълнен дълг. Носех отговорност, която исках аз да си я покрия, но не успях. Надявам се това да е малката стъпка към големия успех. Млад съм, предстоят още много състезания, живот и здраве, и съм сигурен, че това е само началото", коментира топ атлетът ни при завръщането си у дома от Торун (Полша).

"Лошото е, че хубавото се забравя бързо, поне при мен, пък лошото малко по-трудно, но гледам да го забравя"

Снимка: Reuters

Отличие за историята

Медалът е исторически, тъй като е първо отличие за България на световно първенство в зала от 2010 г. насам, когато Ваня Стамболова завоюва сребро в Доха. Това е и първи медал за нашата страна на шампионат на планетата на закрито при мъжете от 1991 г., когато Николай Антонов триумфира със златото на 200 м.

"Mога да кажа, че от миналата година се чувствам повече от разпознаваемите имена в скока на дължина. Преди това го нямах това самочувствие. Това е пак едно изпитание, през което трябва да мина, защото започнах вече да усещам повече отговорност върху себе си, повече очаквания. Това също е нов етап в моята кариера, който се надявам да ме заздрави психически и скоро да не ми пречи по абсолютно никакъв начин"

Снимка: Reuters

"Върху мен точно не ми хареса това, че така се изтъкваше, че мога да стана световен шампион. Но няма как, това е част от спортната кариера. Виждаме, че и с останалите е така. Нормално е има очакване, а и все пак съм №1 в ранкинга. Това е напълно нормално, разбирам го. Просто явно аз трябва да свиквам с това нещо.", допълни Саръбоюков.

Снимка: Reuters

Тагове:

световно първенство лека атлетика отличие Полша медал торун божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV