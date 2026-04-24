Приятелката на Насар: Спокойна съм! Отговорност е да си с Карлос!

Чуйте какво каза брат му минути преди опитите на европейското първенство!

Минути остават до опитите на Карлос Насар да спечели четвърта европейска титла! 

А с най-голямо нетърпение излизането му на подиума очакват най-близките му - семейството му и приятелката му Александра. 

Подкрепа и спокойствие

"Чувствам се добре, спокойна съм. Това е най-важното, от което той се нуждае. Въпреки че всички сме много развълнувани, настроението е до небесата. Трябва да запазим спокойствие, когато сме до него. Трябва да скривам емоциите, но с него, когато той е спокоен, ми дава това. Комплектоваме се, ставаме един екип и успяваме. 

Карлос Насар е мъж, който е искан от абсолютно всеки да се докосне до него, да се снима с него. Отговорност е да си с такъв човек. Трябва да се грижа за него, не защото го искам, а защото така ми казва сърцето и го искам.", заяви Александра, която е до Насар на второ важно първенство, след като с него отпразнува триумфа на световното през 2025 г.

Брат за брата

"Освен, че съм развълнувам, с голяма обич го подкрепяме. В моите очи той е подготвен, винаги е побеждавал себе си. Цялата подготовка мина добре. Въпреки че имахме малки трудности, минахме през всичко с огромна лекота.", каза братът на Карлос Иван-Александър.

Той е част от щаба и често помага на шампиона в тренировките. 

