НА ЖИВО: Карлос Насар вдига за четвърта европейска титла! (ВИДЕО)

Денят настъпи! Карлос Насар излиза на подиума!

Българинът ще вдига на европейското първенство в Батуми, Грузия в опит да спечели четвърта титла на Стария континент. 

Опитите

Изхвърляне

 

Изтласкване 

Титлите

Насар е европейски шампион от трите последни първенство - Кишинев 2025 (кат. до 96 кг), София 2024 (кат. до 89 кг) и Ереван 2023 (кат. до 89 кг). 

В Батуми той ще вдига в кат. до 94 кг. 

Той има още два сребърни медала от първенства на Стария континент - от Тирана 2022 (кат. до 89 кг) и Москва 2021 (кат. до 81 кг).

Освен това Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 г. и трикратен световен първенец - Фьорде 2025, Манама 2024 и Ташкент 2021 г.

„Не плачи, майко, не тъжи...“: Вдъхновението на Карлос Насар (ВИДЕО)

„Не плачи, майко, не тъжи...“: Вдъхновението на Карлос Насар (ВИДЕО)
Колко дават за нощ с двойничката на Джорджина на Роналдо?

Колко дават за нощ с двойничката на Джорджина на Роналдо?

ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров надъхват Насар за нов златен успех (ВИДЕО)

ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров надъхват Насар за нов златен успех (ВИДЕО)
24-ти, 4-ти месец, категория 94 кг – време за Насар!

24-ти, 4-ти месец, категория 94 кг – време за Насар!
Сослан Фарниев: Оставам, тези, които искаха да си тръгна - плачат!

Сослан Фарниев: Оставам, тези, които искаха да си тръгна - плачат!

Последни новини

Колко дават за нощ с двойничката на Джорджина на Роналдо?

Колко дават за нощ с двойничката на Джорджина на Роналдо?

Бащата на Насар: В Саудитска Арабия всички говорят за него (ВИДЕО)

Бащата на Насар: В Саудитска Арабия всички говорят за него (ВИДЕО)
Сослан Фарниев: Оставам, тези, които искаха да си тръгна - плачат!

Сослан Фарниев: Оставам, тези, които искаха да си тръгна - плачат!
ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров надъхват Насар за нов златен успех (ВИДЕО)

ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров надъхват Насар за нов златен успех (ВИДЕО)
