НА ЖИВО: Карлос Насар вдига за четвърта европейска титла! (ВИДЕО)

Денят настъпи! Карлос Насар излиза на подиума!

Българинът ще вдига на европейското първенство в Батуми, Грузия в опит да спечели четвърта титла на Стария континент.

Опитите може да гледате пряко по bTV, RING и на платформата VOYO.BG.

Насар е европейски шампион от трите последни първенство - Кишинев 2025 (кат. до 96 кг), София 2024 (кат. до 89 кг) и Ереван 2023 (кат. до 89 кг).

В Батуми той ще вдига в кат. до 94 кг.

Той има още два сребърни медала от първенства на Стария континент - от Тирана 2022 (кат. до 89 кг) и Москва 2021 (кат. до 81 кг).

Освен това Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 г. и трикратен световен първенец - Фьорде 2025, Манама 2024 и Ташкент 2021 г.

Следете тук опитите му или гледайте пряко по bTV, RING и на платформата VOYO.BG!