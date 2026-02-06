bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)

Олимпийските медали са върхът, но бъдещето е за младите, откровена е шампионката

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)

Евгения Раданова, единствената българка с три медала от зимни олимпийски игри, сподели пред bTV емоциите си около отриващите се тази вечер олимпийски игри в Милано/Кортина, спомените от кариерата си и надеждите за младите български спортисти.

Снимка: Олег Попов

"За мен винаги е огромно удоволствие първо да си мисля за Олимпийските игри, второ - преди всеки старт на всички български състезатели и се вълнувам не по-малко от тогава, когато съм се вълнувала и за собствените си стартове. Така че и сега очаквам с огромно нетърпение състезанията. Лично аз вярвам, че българските спортисти ще се представят изключително достойно. Разбира се, те се нуждаят от абсолютно спокойствие и да бъдат силно мобилизирани в спецификата на своите спортове. Вярвам, че трябва да ги подкрепим като българи и да вярваме, че те ще успеят", сподели Раданова пред bTV.

Надежди

 

Раданова очерта и най-големите надежди на България за Милано/Кортина 2026: "Мисля, че това, което видяхме през последните няколко сезона, постиженията на Алберт Попов, постиженията на отбора ни по сноуборда, постиженията на Влади Зографски в последните няколко месеци, изключително силни представяния в биатлона. Вярвам, че всеки има своя шанс." На въпрос за личните ѝ медали и спомените, които ги съпътстват, тя сподели:

Снимка: Код спорт

"Тези емоции и трите медала са плод на огромен труд. Когато мисля изобщо за спорт, няма как да не се сети за това нещо. Отделно много хора ме припознават и ми напомнят тези моменти. Това просто е върха на една спортна кариера, черешка на тортата."

Раданова разказа и за първия си медал, който носи специални спомени: "Първият! Това беше бронзовия ми медал. Той беше постигнат след една голяма битка с психиката ми по отношение на връщане след травма. Когато го спечелих, като че ли нещо в мен се преобърна и ми показа, че аз всъщност мога много повече", откровена е голямата шампионка.

Не липсват и забавни истории

"Беше забавно между полуфинала и финала в спринта в Солт Лейк Сити, спечелих сребърен медал. Първо, между двете бягания имаше само 15 минути почивка. Докато излезеш и се събуеш кънките, трябва да отидеш отново на старта, след като си на финала. В този момент срещнах Иван Славков. Той ми каза "Хайде, Жени, по-бързо, че те чакам на стълбичката за награждаване..." Това е един момент, който после много дълги години развеселяваше", спомня си Жени.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)
Тагове:

история талант шорттрек евгения раданова условия медали надежди иван славков отличия олимпийски игри МиланоКортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

"Ще боли, няма да мога да дишам": Екатерина Аврамова влиза в ледени води! (ВИДЕО)
Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)

Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)
В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Последни новини

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още
Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)

Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV