Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)

Броени часове до откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева определи форума като най-грандиозното спортно събитие в света и подчерта, че участието на Олимпиада е най-вълнуващият момент за всеки спортист.

Лечева говори пред представители на българските медии от олимпийското село в Милано в навечерието на официалната церемония по откриването. Тя ще се състои тази вечер на стадион „Сан Сиро“ в Милано от 21:00 ч.

Незабравим спомен

Сред официалните гости ще бъде и държавният глава Илияна Йотова, заедно с председателя на БОК. "Това е може би най-вълнуващият момент за всеки един състезател, който за първи път участва на Олимпийски игри да влезе в олимпийското село, където се събират атлети от цял свят, най-добрите в света. Това е един незабравим спомен за всеки един от тях", заяви Весела Лечева.

Снимка: БОК, Костадин Андонов

"Делят ни само няколко часа от откриването на Олимпийските игри. Това е най-голямото, най-грандиозното спортно събитие в света, което се наблюдава от милиони, а понякога и от милиарди зрители. Можем да очакваме нещо грандиозно. Спектакъл на изкуство, на култура, на стил, но най-вече това, което ще запомнят всички, са усмивките по лицата на спортистите, които ще дефилират на стадион „Сан Сиро“. Това са запомнящи се моменти за цял живот", каза още тя.

Среща с Кърсти Ковънтри

В навечерието на откриването Весела Лечева и Илияна Йотова присъстваха на официална вечеря по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. "Снощи вечерята беше за всички национални олимпийски комитети, за техните президенти, за гостите на Международния олимпийски комитет. Имаше повече от 40 държавни глави, което показва нивото на това голямо спортно събитие. Радвам се, че госпожа Йотова, президентът на България, прие тази чест да дойде, отзова се на тази покана да присъства и да бъде част от този голям форум. Защото е много важно България да присъства на такива форуми, защото имаме богата олимпийска история, много олимпийски медалисти, много поводи за гордост през всичките тези години. Затова се радвам, че Илияна Йотова посети и подкрепи нашата делегация.

Снимка: БОК, Костадин Андонов

Имаше запомнящи се моменти. На масата на вечерята бяхме заедно с президента на организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анджелис, Джани Инфантино (б.а. президент на ФИФА), легенда в баскетбола – Пау Гасол. Разбира се хора, които са оставили трайна диря в историята на спорта", разказа Лечева.

По думите ѝ срещите с представители на други национални олимпийски комитети са дали възможност за разговори по предстоящи международни форуми. "С госпожа Кърсти Ковънтри, с много от президентите на националните олимпийски комитети, с които вече имаме много добри взаимоотношения, например с румънския президент на НОК, разменихме няколко думи по отношение на Европейските олимпийски игри, които предстоят през следващата година, така че има много поводи, теми, които могат да се коментират с всички Национални олимпийски комитети и техните президенти", допълни тя.

Надежда за медали

След откриването на Олимпийските игри председателят на БОК ще отпътува за Ливиньо, където на 8 февруари предстоят стартовете в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд.

В състезанието ще участват Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, като с тях са свързани и основните надежди за прекъсване на 20-годишната суша без медал за България на зимни Олимпийски игри. "След откриването пътуваме за Ливиньо. Там очакваме старта на нашите най-добри сноубордисти на 8 февруари. Да им пожелаем успех. Чувам се техните треньори, знам, че подготовката върви добре. Те са в много добро настроение.

Те са млади, талантливи и най-вече много успешни състезатели. Имат самочувствието на успели атлети, а има и защо. Знаете техните постижение през последната година. Поводи, които ни карат да се чувстваме, че сме на най-високия връх на световния спорт в сноуборда", каза Лечева.

"Да не се харчат много излишни средства"

Тя обърна внимание и на специфичната организация на Игрите, които за първи път ще се проведат в няколко отделни клъстъра. "За първи път тези Олимпийски игри ще се провеждат толкова разпокъсано, на четири разделени клъстъра, но това се прави с оглед Игрите да бъдат съобразени с екологичните норми, да бъдат достъпни, да не се харчат много излишни средства. Това е стремежът на МОК – да се ползват готови вече съоръжения", добави тя.

Лечева призна още, че с удоволствие отново би поживяла в олимпийското село, с което я свързват едни от най-ярките ѝ спомени като състезател. "Разбира се. Това са някои от най-добрите спомени, които имам покрай моето участието на толкова много Олимпийски игри, поне на четири Олимпиади съм участвала. Това са моментите, в които се запознаваш със свои съотборници от всички краища на света, остават спомени за цял живот", заяви тя.

Бившата състезателка по спортна стрелба има две сребърни олимпийски отличия в кариерата си – от Игрите в Сеул'88 на 50 метра пушка от три позиции и от Барселона'92 на 10 метра пушка.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK