Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

Треньорът на класиците си тръгва ден след сбора на националния отбор

След точно 294 дни на поста - Стоян Добрев хвърли оставка като селекционер на националния отбор по борба класически стил. Новината потвърди самият той пред bTV.

Кардиналното му решение идва ден след поредния скандал по оста федерация - ЦСКА. Или по-конкретно - между Станка Златева и Гриша Ганчев. 

В понеделник националният отбор се събра на лагер в комплекс "Диана". На сбора се явиха призьорите от държавното първенство в Сливен. Включително звездите от ЦСКА, предвождани от олимпийския шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов.

„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА

Пореден удар

Както е известно, те пропуснаха световното първенство в Белград през есента, след като отказаха да се готвят на централизирана подготовка. Борците на ЦСКА и Стоян Добрев проведоха 40-минутна среща в опит да бъдат изгладени противоречията, но до компромис така и не се стигна.

"Не се разбрахме, продължават да искат централизирани подготовка. По този начин няма да може да участваме на международни състезания", каза пред bTV Кирил Милов. "Стоян Добрев няма против Сослан Фарниев да присъства на тренировките. Това е дискриминация спрямо нас", допълни Семен Новиков.

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Оставката на Добрев е пореден удар по ръководството на федерацията, оглавявано от Станка Златева. Той застъпи на поста непосредствено след европейското в Братислава през миналия април, когато България завърши трета по медали.

Българчета, но не съвсем

Тогава бяха уволнени всички национални треньори - Сослан Фарниев (класически стил), Валентин Ангелов (свободен стил) и Мирослав Гочев (жени). На техните места бяха назначени Добрев, Радослав Великов и Симеон Щерев.

Само в единия стил: Отиваме на европейско с шестима руснаци?

Задачата пред тях беше да работят с родени в България таланти и да зачеркнат натурализираните борци. Тази политика обаче засегна единствено класическия стил. В националния отбор в свободния стил се готвят цели шестима родени в Русия борци. Петима от тях спечелиха титлите на последното държавно първенство, а олимпийският шампион Магомед Рамазанов пропусна турнира заради контузия.

Стоян Добрев беше дълги години помощник на Братан Ценов в класическия стил. След това преведе националния отбор на Сърбия през най-успешния му период в историята. През 2021 г. сърбите завоюваха 4 четири титли на световното първенство в Белград. Пет години по-рано той стигна и до мечтано олимпийско злато с Давор Щефанек.

 
Тагове:

борба станка златева федерация гриша ганчев стоян добрев

