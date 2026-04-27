Русе посрещна Ангел Русев като еврошампион за шести път (ВИДЕО)

Той и сребърният в изтласкването Данев посветиха успеха на специален човек

Шампионско посрещане за щангистите от Русе, които спечелиха медали на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

На грузинска земя Ангел Русев триумфира с рекордна шеста поредна европейска титла. Другият ни представител в кат. до 60 кг - Дениз Данев, се прибра със сребърен медал в движението изтласкване.

При завръщането си в родния Русе и двамата тежкоатлети посветиха своите отличия на покойния президент на местния клуб - проф. д-р Кирил Панайотов.

Поклон пред проф. д-р Кирил Панайотов

"Посветих титлата на човека, който го няма сред нас, който създаде този клуб по вдигане на тежести - проф. Кирил Панайотов, защото ако той не беше, може би аз нямаше да постигна всички тези успехи.", каза Русев.

"Аз изпълних думата, която дадох към него, след като се прибрахме от световното, и да ви кажа честно, на мен много ми олекна това, че взех този медал, защото много време ми се изплъзваше на косъм.", сподели Данев.

В Батуми Ангел Русев задмина легендите на родните щанги Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев по брой континентални трофеи, които са с пет.

Българинът триумфира със златото за шести пореден път с двубой от 275 кг, изпреварвайки само с 1 кг арменеца Гарник Чолакян. Решаващ се оказа последният опит на Русев в изтласкването на 155 кг, след два неуспешни.

Данев също взе медал – сребро в изтласкването със 151 кг, а с двубой от 266 кг завърши шести в крайното класиране.

След изхвърлянето двамата българи бяха извън медалите, но тежка контузия на лидера Гордедзи Бердалидзе отвори пътя към отличията, от което те се възползваха по най-добрия начин.

