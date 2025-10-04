Станка Златева прати българите да мачкат в Русия – Магамаев с бронз

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал на турнира по борба "Ахмат Кадиров" в Грозни, съобщават от БФБорба.

Националът, който миналия месец завърши пети в света, взе отличието категория до 97 кг на свободния стил, след като в малкия финал се наложи над Асхаб Болтукаев (Русия) с 2:0.

На старта Магамаев загуби от петия на олимпийските игри Сюлейман Карадениз (Тур) с 2:4. Съперникът му стигна финал и взе титлата, а той продължи на репешажите, където победи и Василий Павлюченко (Блрс) с 10:0.

Призьорите бяха наградени от президента на Турската федерация по борба Таха Акгюл, олимпийски шампион, носител на 3 световни и 11 европейски титли.

Класа

В надпреварата участие взеха още борци от Киргизстан, Армения, Узбекистан, Беларус, Унгария, Таджикистан, Бахрейн, Белгия, Франция, Македония, Молдова.

Рамазан Рамазанов също показа, че не се плаши от нито един противник. На турнира за Купата на братя Хадарцеви във Владикавказ той стигна до битка за бронза, но отстъпи на руснака Анзор Закуев с 6:11. Все пак той показа класа с убедителен технически туш 16:6 над Александър Хулник (Блрс) и на репешажа над Магомедрасул Улуев (Бахр).

