Софийският тепих, на който един брат се бори за паметта на сестра си

От траур до олимпийски бронз

Софийският тепих, на който един брат се бори за паметта на сестра си

Хърватският борец Иван Хуклек стана бронзов медалист от олимпийските игри в Токио повече от четири години след провеждането на най-големия спортен форум, след като Спортният арбитражен съд (CAS) в петък отхвърли жалбата на сръбския представител Зураб Датунашвили, който беше дисквалифициран за множество нарушения на антидопинговите правила.

Допинг

В Токио Хуклек загуби схватката за бронзовия медал в кат. до 87 кг именно от Датунашвили, но по-късно беше установено, че сръбският представител от грузински произход е манипулирал предоставената проба от урина за контрол през май 2021 г., два месеца преди олимпийските игри в японската столица.

Зад бронза стои история, която кара сърцето да трепери. През 2021 г., само две седмици преди квалификационния турнир в София, семейството му преживява нещо, което никой родител, никой брат не бива да преживява умира 11-годишната му сестра Марта.

Няма сили да продължи

В момент, когато светът му рухва, Иван ясно казва, че няма сили да продължи. Не исках да ходя на олимпийските квалификации. Нямах воля...“, признава той.

И точно тогава семейството майка му, баща му, съпругата, братята го вдигат на крака. Казват му думите, които остават в сърцето за цял живот: Направи го за Марта.“

Златото, което съдбата подмени (ВИДЕО)

Иван тръгва към София със сърце, натежало от болка, но и със светлинката, която малката му сестра оставя в него. Там печели квота за Токио и я посвещава на нея. Бих дал всичко, само да беше жива“, казва с най-дълбоката братска любов.

Години по-късно, след като CAS дисквалифицира Зураб Датунашвили за нарушения на антидопинговите правила, Хуклек официално става бронзов медалист от олимпийските игри в Токио. Бронз, извоюван в най-тъмния момент от живота му.

Време за мълчание, сълзи и сбогуване...

Трудно е, когато родителите губят 11-годишното си дете, а брат сестра“, споделя Иван. В онези дни най-много му помага треньорът Антон Джок. Дава му време да бъде със семейството, време за мълчание, сълзи и сбогуване...

Когато печели квотата цялото семейство пак плаче. За първи път от дълго време от радост...

На 100 долара от олимпийски финал: Нермедин Селимов

 
сърбия семейство сестра борба Хърватия допинг смърт урина Зураб Датунашвили Иван Хуклек

