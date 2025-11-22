Софийският тепих, на който един брат се бори за паметта на сестра си

Хърватският борец Иван Хуклек стана бронзов медалист от олимпийските игри в Токио повече от четири години след провеждането на най-големия спортен форум, след като Спортният арбитражен съд (CAS) в петък отхвърли жалбата на сръбския представител Зураб Датунашвили, който беше дисквалифициран за множество нарушения на антидопинговите правила.

Допинг

В Токио Хуклек загуби схватката за бронзовия медал в кат. до 87 кг именно от Датунашвили, но по-късно беше установено, че сръбският представител от грузински произход е манипулирал предоставената проба от урина за контрол през май 2021 г., два месеца преди олимпийските игри в японската столица.

Зад бронза стои история, която кара сърцето да трепери. През 2021 г., само две седмици преди квалификационния турнир в София, семейството му преживява нещо, което никой родител, никой брат не бива да преживява – умира 11-годишната му сестра Марта.

Няма сили да продължи

В момент, когато светът му рухва, Иван ясно казва, че няма сили да продължи. „Не исках да ходя на олимпийските квалификации. Нямах воля...“, признава той.

И точно тогава семейството – майка му, баща му, съпругата, братята – го вдигат на крака. Казват му думите, които остават в сърцето за цял живот: „Направи го за Марта.“

Иван тръгва към София със сърце, натежало от болка, но и със светлинката, която малката му сестра оставя в него. Там печели квота за Токио – и я посвещава на нея. „Бих дал всичко, само да беше жива“, казва с най-дълбоката братска любов.

Години по-късно, след като CAS дисквалифицира Зураб Датунашвили за нарушения на антидопинговите правила, Хуклек официално става бронзов медалист от олимпийските игри в Токио. Бронз, извоюван в най-тъмния момент от живота му.

Време за мълчание, сълзи и сбогуване...

„Трудно е, когато родителите губят 11-годишното си дете, а брат – сестра“, споделя Иван. В онези дни най-много му помага треньорът Антон Джок. Дава му време да бъде със семейството, време за мълчание, сълзи и сбогуване...

Когато печели квотата цялото семейство пак плаче. За първи път от дълго време – от радост...

