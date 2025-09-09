България наказа своя шампион. Причината беше руският език

Златен медал, триумф по целия свят, българското знаме на подиума – и изведнъж скандал заради няколко думи на руски. Историята на Магомед Рамазанов е ярък пример за това как политиката задушава таланта, пише Андрей Губин в материала си за Sovsport, публикуван на 8 септември.

Всичко започна с триумф, който трябваше да бъде гордостта на България. Натурализираният борец Магомед Рамазанов спечели злато на олимпийските игри в Париж в кат. до 86 кг. Магомед победи американеца Аарън Брукс на полуфиналите и иранеца Хасан Яздани в основната битка.

През април 2025 г. Рамазанов отново спечели златото, този път на европейското първенство, потвърждавайки статута си на първокласен борец.

След това даде няколко интервюта на руски, тъй като владееше слабо български. От Българската федерация го обвиниха в нарушаване на етичните правила, които на практика забраняваха използването на руски език в националния отбор.

"Искаме той да говори български, поне нещо основно"

„Той постигна успехи, спечели медали, но ние сме в България. На какъв език трябва да говорим? Очевидно е. Искаме той да говори български, поне нещо основно“, каза Станка Златева, която въведе това правило.

Всъщност тази забрана е пълна глупост! За Рамазанов и други натурализирани спортисти е все едно да им забраните да дишат. Магомед неведнъж е казвал, че се чувства по-свободен в България, но ето парадокса: в „свободна“ страна той е наказан за родния си език, пише още Губин.

Ще се бори ли за друга държава?

Федерацията не се ограничи само с това: на 15 април имаше радикални промени в състава на националния отбор. Треньорският щаб беше уволнен, включително Сослан Фарниев, Валентин Ангелов и Мирослав Гочев. Освен това беше взето решение за подмладяване на отбора и състав без натурализирани състезатели.

Казано по-просто, България реши просто да се отърве от Магомед Рамазанов и украинеца Семьон Новиков, които донесоха на страната първите ѝ олимпийски златни медали по борба от 24 години насам.

„Ако искам да говоря украински, руски, английски, ще го направя. Ако вие решите вместо мен как трябва да общувам с родителите си, тогава това не е федерация по борба, а нещо друго“, каза Новиков.

Магомед Рамазанов ще пропусне световното първенство в Загреб поради контузия на рамото, той се оперира, а възстановяването му ще продължи близо година. Борецът иска да остане в България и да помогне за развитието на спорта там, но перспективите са неясни. Може би ще смени гражданството си и ще се състезава за друга държава. Основното е, че духът му не е сломен, а това дава надежда за най-доброто, завършва материалът на "Совеский спорт".

